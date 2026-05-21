Életét vesztette egy motoros a 83-as főúton - Halálos közlekedési baleset bénítja a forgalmat

Motorkerékpáros szenvedett közúti balesetet a 83-as számú főút 55-ös kilométerszelvényében, Tét magasságában.

Életét vesztette egy motoros a 83-as főúton

Halálos közúti közlekedési baleset történt május 21-én 14 óra 35 perc körül a 83-as számú 55-ös kilóméterszelvényében, Tét magasságában.

A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a rendőrök a baleset helyszínén, a 83-as főút külső forgalmi sávját lezárták, a forgalom félpályán halad. A helyszíni szemle befejezését követően, a forgalmat teljes egészében megnyitják a közlekedők részére. Vezessen óvatosan, figyelje a forgalmat és a közúti jelzéseket, illetve a rendőri forgalomirányítást, írja a Police.hu.