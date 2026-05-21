Játszótérre sodródott egy személyautó a Fő utcában
Most jött. Áramtalanítani kellett a játszótérre hajtó járművet.
A tűzoltók a Fő utcában áramtalanították a járművet.
Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia a játszótéren
Letért az úttestről és behajtott egy játszótérre egy személyautó Dányban, a Fő utcában. A játszótéren senki sem tartózkodott. A balesethez az aszódi hivatásos tűzoltók vonultak ki, és áramtalanították a gépkocsit – írja a katasztrófavédelem.
