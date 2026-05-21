Tea nemzetközi napja: ezt érdemes tudni erről a közkedvelt italról

Május 21-én ünnepeljük a tea nemzetközi napját, amelyet az ENSZ 2019-ben nyilvánított hivatalos világnappá. Miért pont ekkor van a tea világnapja és melyik teafajtát hogyan érdemes elkészíteni? Mutatjuk!

2020-ban tartottuk először a tea világnapját május 21-én

Fotó: Pap Zsolt / Mediaworks archívum

Ezt érdemes tudni a tea világnapjáról

Május 21-e egy különleges és világszerte közkedvelt ital, a tea nemzetközi napja. Ezt a hivatalos világnapot az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) határozta meg, és 2020 óta ünnepeljük hivatalosan ezen a napon. A világnap célja nem csupán az, hogy hódoljunk a teaivás szenvedélyének, hanem az is, hogy ráirányítsa a figyelmet a tea gazdasági, kulturális és egészségügyi jelentőségére. A víz után ugyanis a tea a második legtöbbet fogyasztott folyadék a bolygónkon. Naponta több milliárd csészével iszunk meg belőle, miközben évszázadok óta kultúrákat, embereket és hagyományokat köt össze. A világnap egyébként azért 21-én van, mert a legtöbb nagy teatermelő országban (pl. Kína, India, Srí Lanka) a május a legfontosabb időszak. Ekkor zajlik ugyanis a kiemelkedő minőségű tavaszi teák (first flush és second flush) szüretelése és feldolgozása.

Mit érdemes tudni úgy általában a teáról?

A tea története a legismertebb legenda szerint időszámításunk előtt 2737-ben indult. Ekkor fedezte fel a kínai Sen-nung császár, amikor egy szélfútta tealevél véletlenül belepottyant a forrásban lévő ivóvizébe. Az ital illata és frissítő íze annyira elvarázsolta, hogy ezzel elindította a teaivás világhódító útját. Ma pedig már több mint 35 országban termesztenek teát, és a termesztés, valamint a feldolgozás több mint 13 millió ember megélhetését biztosítja Ázsiában és Afrikában. A modern teázást két, Amerikából induló véletlen is formálta: 1904-ben egy világkiállításon a rekkenő hőség miatt a látogatók elfordultak a forró italtól, így egy kereskedő jéggel hűtötte le azt – megszületett a jegestea. Nem sokkal később Thomas Sullivan teakereskedő selyemzacskókban küldött mintákat a partnereinek, akik a tasakot egyben mártották a forró vízbe, ezzel akaratlanul feltalálva a teafiltert.