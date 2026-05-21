Hatalmas a baj: Ég egy állattartó telep Dányban
Veszélyben vannak az állatok.
Kigyulladt egy állattartó telep a Pest Vármegyei Dányban – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön.
A tűz mintegy száz-százötven négyzetmétert érint, amelyet egy hatvani vízszállító jármű segítségével, öt vízsugárral oltanak a gödöllői és a nagykátai hivatásos tűzoltók. A helyszínre érkeztek a súlysápi önkéntes tűzoltók, és több más egység is elindult az esethez.
Mi történt az állatokkal?
A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint csak néhány állatot kell kimenteni a telepről, a tüzet pedig már körülhatárolták.
