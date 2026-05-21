Coco Chia gyümölccsel - Epres Panninak is ízlett!

Az ördög pradát visel 2. részének bemutatóján találkoztunk a modellel. Epres Panninak nagyon ízlett a Coco Chia, ami egészséges finomság.

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.05.21. 09:30
Az Ördög Pradát visel 2. premierjére készülve született meg a Coco Chia pohárdesszert ötlete a Coco Chanel név hangzására hajazva. Az ihletet az adta, hogy a bemutatón találkoztunk Epres Panni divatmodellel, és szerettünk volna neki megfelelő, egyszerű és egészséges finomságot vinni. Ez lett a vegán Coco-Chia gyümölccsel.

Coco Chia pohárdesszert - vegán és mennyei, gyümölccsel (Fotó: Fodor Erika)

A Coco Chia hozzávalói

4 dl mandulatej (én házilag készítettem növényi tejitalkészítő géppel)

4 evőkanál chiamag

2 evőkanál méz (cukor vagy alternatív édesítőszer ízlés szerint)

2 evőkanál kókuszreszelék

2 dl növényi tejszín

vörösáfonya, meggy- vagy eperszemek (lehet alkoholba áztatott gyümölcs is)

25 dkg szilvavelő

25 dkg almapüré

Már az alapanyagok is mesések és egészségesek (Fotó: Fodor Erika)

Elkészítés

A növényi tejbe belekeverjük a chiamagot. Betesszük a hűtőbe 2-3 órára, hogy beledagadjon. Közben időnként keverünk rajta, hogy ne legyen csomós. Elővesszük a szilvavelőt (vagy a mélyhűtőből vagy a friss gyümölcsöt felfőzzük és összeturmixoljuk) és az almapürét (ha nem bolti, akkor ezt is készíthetjük úgy, hogy a hámozott almát turmixoljuk - cukrozás nélkül).

Epres Panninak az Ördög Pradát visel 2 premierjére vittünk Coco Chia kóstolót (Fotó: Fodor Erika)

Ha elkészült a hűtőben a puding, habverővel belehabosítjuk a tejszínt, majd lapáttal hozzákeverjük a kókuszreszeléket, hozzáadva a mézet vagy más édesítőt. Ezek után kiválasztjuk a megfelelő méretű pohárkákat és egyesével betöltjük az édességet. Alulra tesszük a szilvavelőt, erre jön a kétszeres mennyiségű chiapuding, majd az almapüré – ízlés szerinti mennyiségben. Végül tetszőlegesen vegyes gyümölcsdarabokkal (friss vagy aszalt változatban) megszórjuk.

