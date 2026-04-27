Egy mennyei egészséges édesség, ami nemcsak könnyed, de őrjítően finom is

Diétázni szeretnénk, de nem tudunk lemondani a kívánt édességekről? Az állandó megterhelés az emésztésnek sem tesz jót és sokszor pont az olyan megoldásokra van szükség, mint egy könnyed, egyszerű finomság, ami nemcsak finom, de támogatja a testet és jóga után is jól esik.

Ez az édesség garantáltan a kedvencünk lesz, ha valami könnyedre vágyunk

Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció

A life szerint ez a recept kiváló helyen szerepel a tökéletes a gyors, könnyed ételek között. Nemcsak könnyed, de frissítő is és bűntudat nélkül élvezhető minden egyes falat! Legnagyobb előnye, hogy nem terheli meg a szervezetet, mégis igazi élményt nyújt. Mutatjuk a gyors nasi ötletet!

Kölesgombóc (Tejmentes)

Hozzávalók:

200 g köles

200 ml víz

500 ml mandulatej

3 ek. porcukor

1 csipet só

1 kisebb citrom leve és reszelt héja

1 zacskó vaníliás cukor

5 ek. zsemlemorzsa

kevés olaj a pirításhoz

Elkészítés:

A kölest egy lábasba tesszük, majd hozzáadjuk a vizet, a mandulatejet, a porcukrot, a vaníliás cukrot és egy csipet sót. Lassú tűzön főzzük, amíg a köles teljesen megpuhul és felszívja a folyadékot. Ezután hozzáadjuk a citrom levét és reszelt héját, majd tovább főzzük, amíg ezt is magába szívja. Levesszük a tűzről, és hagyjuk teljesen kihűlni. A kihűlt masszából egyforma kis gombócokat formázunk. A zsemlemorzsát egy serpenyőben, kevés olajon aranybarnára pirítjuk. A gombócokat megforgatjuk a pirított morzsában. Lekvárral vagy növényi krémmel (pl. vegacream) kínáljuk.

Tipp: morzsa helyett darált dióba vagy mákba is forgathatjuk.