Egy mennyei egészséges édesség, ami nemcsak könnyed, de őrjítően finom is
Nincs időnk, de szeretnénk valami egészségeset enni? Íme a tökéletes édesség!
Diétázni szeretnénk, de nem tudunk lemondani a kívánt édességekről? Az állandó megterhelés az emésztésnek sem tesz jót és sokszor pont az olyan megoldásokra van szükség, mint egy könnyed, egyszerű finomság, ami nemcsak finom, de támogatja a testet és jóga után is jól esik.
Ez az édesség garantáltan a kedvencünk lesz, ha valami könnyedre vágyunk
A life szerint ez a recept kiváló helyen szerepel a tökéletes a gyors, könnyed ételek között. Nemcsak könnyed, de frissítő is és bűntudat nélkül élvezhető minden egyes falat! Legnagyobb előnye, hogy nem terheli meg a szervezetet, mégis igazi élményt nyújt. Mutatjuk a gyors nasi ötletet!
Kölesgombóc (Tejmentes)
Hozzávalók:
- 200 g köles
- 200 ml víz
- 500 ml mandulatej
- 3 ek. porcukor
- 1 csipet só
- 1 kisebb citrom leve és reszelt héja
- 1 zacskó vaníliás cukor
- 5 ek. zsemlemorzsa
- kevés olaj a pirításhoz
Elkészítés:
- A kölest egy lábasba tesszük, majd hozzáadjuk a vizet, a mandulatejet, a porcukrot, a vaníliás cukrot és egy csipet sót. Lassú tűzön főzzük, amíg a köles teljesen megpuhul és felszívja a folyadékot. Ezután hozzáadjuk a citrom levét és reszelt héját, majd tovább főzzük, amíg ezt is magába szívja. Levesszük a tűzről, és hagyjuk teljesen kihűlni.
- A kihűlt masszából egyforma kis gombócokat formázunk.
- A zsemlemorzsát egy serpenyőben, kevés olajon aranybarnára pirítjuk. A gombócokat megforgatjuk a pirított morzsában. Lekvárral vagy növényi krémmel (pl. vegacream) kínáljuk.
Tipp: morzsa helyett darált dióba vagy mákba is forgathatjuk.
