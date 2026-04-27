Egy mennyei egészséges édesség, ami nemcsak könnyed, de őrjítően finom is

Nincs időnk, de szeretnénk valami egészségeset enni? Íme a tökéletes édesség!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 20:30
Diétázni szeretnénk, de nem tudunk lemondani a kívánt édességekről? Az állandó megterhelés az emésztésnek sem tesz jót és sokszor pont az olyan megoldásokra van szükség, mint egy könnyed, egyszerű finomság, ami nemcsak finom, de támogatja a testet és jóga után is jól esik.

Ez az édesség garantáltan a kedvencünk lesz, ha valami könnyedre vágyunk
Ez az édesség garantáltan a kedvencünk lesz, ha valami könnyedre vágyunk
Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció

Ez az édesség garantáltan a kedvencünk lesz, ha valami könnyedre vágyunk

A life szerint ez a recept kiváló helyen szerepel a tökéletes a gyors, könnyed ételek között. Nemcsak könnyed, de frissítő is és bűntudat nélkül élvezhető minden egyes falat! Legnagyobb előnye, hogy nem terheli meg a szervezetet, mégis igazi élményt nyújt. Mutatjuk a gyors nasi ötletet!

Kölesgombóc (Tejmentes)

Hozzávalók:

  • 200 g köles
  • 200 ml víz
  • 500 ml mandulatej
  • 3 ek. porcukor
  • 1 csipet só
  • 1 kisebb citrom leve és reszelt héja
  • 1 zacskó vaníliás cukor
  • 5 ek. zsemlemorzsa
  • kevés olaj a pirításhoz

Elkészítés:

  1. A kölest egy lábasba tesszük, majd hozzáadjuk a vizet, a mandulatejet, a porcukrot, a vaníliás cukrot és egy csipet sót. Lassú tűzön főzzük, amíg a köles teljesen megpuhul és felszívja a folyadékot. Ezután hozzáadjuk a citrom levét és reszelt héját, majd tovább főzzük, amíg ezt is magába szívja. Levesszük a tűzről, és hagyjuk teljesen kihűlni.
  2. A kihűlt masszából egyforma kis gombócokat formázunk.
  3. A zsemlemorzsát egy serpenyőben, kevés olajon aranybarnára pirítjuk. A gombócokat megforgatjuk a pirított morzsában. Lekvárral vagy növényi krémmel (pl. vegacream) kínáljuk.

Tipp: morzsa helyett darált dióba vagy mákba is forgathatjuk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu