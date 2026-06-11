Orbán Viktor: "Na, innen szedje le a Tisza!"
Orbán Viktor durván beleszállt a kormánypártba. Nem ért egyet a Nemzeti Hitvallásról hozott döntéssel.
Na, innen szedje le a Tisza!
Mi büszkék vagyunk a Nemzeti Hitvallás minden sorára!
Isten, áldd meg a magyart!
- írta Orbán Viktor ahhoz a videóhoz, amelyben felszögeli irodája falára a Nemzeti Hitvallást. Ez egy válasz volt a szerdai kormányülésen hozott döntésre, miszerint a Tisza leveteti a Nemzeti Hitvallást a közintézmények faláról.
A Nemzeti Hitvallás az Alaptörvény preambulumában található, amelyet 2011-ben fogadtak el. Összefoglalja a magyar nemzet összetartozását, történelmi értékeit és alapvető hitelveit.
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