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Orbán Viktor: "Na, innen szedje le a Tisza!"

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Orbán Viktor durván beleszállt a kormánypártba. Nem ért egyet a Nemzeti Hitvallásról hozott döntéssel.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.11. 18:55
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Na, innen szedje le a Tisza! 

Mi büszkék vagyunk a Nemzeti Hitvallás minden sorára! 

Isten, áldd meg a magyart!

- írta Orbán Viktor ahhoz a videóhoz, amelyben felszögeli irodája falára a Nemzeti Hitvallást. Ez egy válasz volt a szerdai kormányülésen hozott döntésre, miszerint a Tisza leveteti a Nemzeti Hitvallást a közintézmények faláról.

A Nemzeti Hitvallás az Alaptörvény preambulumában található, amelyet 2011-ben fogadtak el. Összefoglalja a magyar nemzet összetartozását, történelmi értékeit és alapvető hitelveit.


 

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