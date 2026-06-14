Orbán Viktor: "Mi soha, de soha nem adjuk fel!"
A 32. Fidesz kongresszusról osztott meg eddig nem látott felvételeket az egykori miniszterelnök.
Orbán Viktort újra megválasztották a Fidesz elnökének a szombaton tartott kongresszuson. Beszédének egyik fő üzenete az volt, hogy
Mi soha, de soha nem adjuk fel!
- és ezt az alábbi képek mellé is odaírta a Facebookon.
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