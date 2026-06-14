Orbán Viktor: „Nem adom fel, míg egy darabban látsz”
A szombati Fidesz-kongresszuson újraválasztották a Fidesz elnökének Orbán Viktort.
Kezdjük a végén. Én nem adom fel. Soha, soha, soha
– mondta Orbán Viktor, majd olyan felvételeket osztott meg Facebook-oldalán, amelyek a 32. Fidesz-kongresszuson a színpad mögött készülhettek.
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