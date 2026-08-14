Ezek az ételek csak tovább ronthatnak a hőségen

Amikor a hőség már önmagában is próbára teszi a szervezetet, sokaknak még azt is nehéz eldönteniük, mit egyenek. Van, aki ilyenkor teljesen lemond a főzésről, Lola Biggs táplálkozási szakértő szerint azonban azoknak sem kell nehéz ételekkel terhelniük magukat, akik rendes étkezésre vágynak. Néhány tipikus nyári kedvencet viszont inkább kihagyna.

Nem minden nyári kedvenc jó választás a hőségben.

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

Hőség idején a fagylalt sem biztos, hogy jó választás

A fagylalt szinte adja magát egy forró napon, ám Lola Biggs szerint a pillanatnyi hűsítő érzés megtévesztő lehet. A magas zsír- és cukortartalmú édesség megemésztéséhez ugyanis a szervezetnek keményebben kell dolgoznia.

Aki mégsem mondana le egy hideg és édes finomságról, annak házi jégkrémet vagy jégnyalókát javasol. Sőt fagyasztott bogyós gyümölcsből vagy banánból görög joghurttal krémes édesség készíthető, míg a kókuszvíz könnyebb, hidratálóbb alternatíva lehet. Az otthon készített desszert kevesebb hozzáadott cukrot tartalmazhat, és a joghurtos változat fehérjét is ad.

Nem csak az édességekre érdemes figyelni. A sós chips és olajos magvak szintén rosszabb választásnak bizonyulhatnak a forró napokon, mivel a szakértő szerint fokozhatják a szomjúságot és hozzájárulhatnak a kiszáradáshoz. A magas sótartalom a vízvisszatartást is elősegítheti, amitől puffadtabbnak és kellemetlenebbül telítettnek érezhetjük magunkat.

Biggs helyettük füstölt paprikával sült csicseriborsót ajánl. Ez ropogtatnivaló fehérjét tartalmaz, a rosttartalma pedig segíthet abban, hogy tovább érezzük magunkat jóllakottnak.

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

Fehér kenyér helyett válassz könnyebb alapot

A fehér kenyér sem szerepel Lola Biggs kedvencei között, amikor tombol a hőség. Kevés vizet és rostot tartalmaz, ráadásul nehéznek, töménynek érződhet, amitől a forró időben még bágyadtabbnak érezhetjük magunkat.

A táplálkozási szakértő ezért ropogós salátalevélbe csomagolt tölteléket választana. A jégsaláta körülbelül 95 százaléka víz, és uborkával, paradicsommal, fetával, mentával, valamint kevés citromlével friss, vízben gazdag étel készíthető belőle.