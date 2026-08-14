Ezek az ételek csak tovább ronthatnak a hőségen
A forró napokon sokan ösztönösen hideg édességhez vagy sós nassolnivalóhoz nyúlnak, pedig ezek nem feltétlenül segítenek. A hőség idején egy táplálkozási szakértő szerint néhány népszerű étel után még melegebbnek, szomjasabbnak vagy kellemetlenül telítettnek érezhetjük magunkat.
Amikor a hőség már önmagában is próbára teszi a szervezetet, sokaknak még azt is nehéz eldönteniük, mit egyenek. Van, aki ilyenkor teljesen lemond a főzésről, Lola Biggs táplálkozási szakértő szerint azonban azoknak sem kell nehéz ételekkel terhelniük magukat, akik rendes étkezésre vágynak. Néhány tipikus nyári kedvencet viszont inkább kihagyna.
Hőség idején a fagylalt sem biztos, hogy jó választás
A fagylalt szinte adja magát egy forró napon, ám Lola Biggs szerint a pillanatnyi hűsítő érzés megtévesztő lehet. A magas zsír- és cukortartalmú édesség megemésztéséhez ugyanis a szervezetnek keményebben kell dolgoznia.
Aki mégsem mondana le egy hideg és édes finomságról, annak házi jégkrémet vagy jégnyalókát javasol. Sőt fagyasztott bogyós gyümölcsből vagy banánból görög joghurttal krémes édesség készíthető, míg a kókuszvíz könnyebb, hidratálóbb alternatíva lehet. Az otthon készített desszert kevesebb hozzáadott cukrot tartalmazhat, és a joghurtos változat fehérjét is ad.
Nem csak az édességekre érdemes figyelni. A sós chips és olajos magvak szintén rosszabb választásnak bizonyulhatnak a forró napokon, mivel a szakértő szerint fokozhatják a szomjúságot és hozzájárulhatnak a kiszáradáshoz. A magas sótartalom a vízvisszatartást is elősegítheti, amitől puffadtabbnak és kellemetlenebbül telítettnek érezhetjük magunkat.
Biggs helyettük füstölt paprikával sült csicseriborsót ajánl. Ez ropogtatnivaló fehérjét tartalmaz, a rosttartalma pedig segíthet abban, hogy tovább érezzük magunkat jóllakottnak.
Fehér kenyér helyett válassz könnyebb alapot
A fehér kenyér sem szerepel Lola Biggs kedvencei között, amikor tombol a hőség. Kevés vizet és rostot tartalmaz, ráadásul nehéznek, töménynek érződhet, amitől a forró időben még bágyadtabbnak érezhetjük magunkat.
A táplálkozási szakértő ezért ropogós salátalevélbe csomagolt tölteléket választana. A jégsaláta körülbelül 95 százaléka víz, és uborkával, paradicsommal, fetával, mentával, valamint kevés citromlével friss, vízben gazdag étel készíthető belőle.
Könnyű vacsora hőségben, hosszú főzés nélkül
Ha rendes vacsorára vágyunk, a táplálkozási szakértő egyszerű, kevés munkával elkészíthető fogásokat ajánl. Ilyen lehet egy gazdagon megpakolt poké tál, amelyhez egyszerű rizst vagy salátaleveleket használhatunk, majd tonhal, lazac, avokádó, reszelt sárgarépa, csicseriborsó, főtt tojás, edamame bab és kevés szezámolaj kerülhet rá.
Tele van tápanyagokkal, hidratáló, és percek alatt elkészül
– mondta Biggs, aki szerint ez a fogás fehérjében is gazdag, miközben nem igényel hosszas főzést.
Egy másik lehetőség a füstös ízű taco. A ropogós tacóba vékonyra szeletelt cukkini, fekete bab, paradicsom, savanyított hagyma, avokádó és jégsaláta kerülhet, füstölt paprikával és kevés limelével. A szakértő szerint így ízes és karakteres vacsora készülhet anélkül, hogy túlságosan nehéz lenne.
Forrás: Courtney Pochin, I’m a nutritionist — these are the worst foods to eat during a heatwave, Metro, https://metro.co.uk/2026/08/13/im-a-nutritionist-these-are-the-worst-foods-to-eat-during-a-heatwave-29366468/
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