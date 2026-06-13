Fidesz Kongresszus: ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort

2026. június 13-án, szombaton tartják a Fidesz tisztújító munkakongresszusát, amelyen az április 12-i választáson vereséget szenvedő és ezzel ellenzékbe került párt kijelöli a következő időszak politikai irányvonalát. A kongresszuson egy évre ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort, emellett döntenek a további tisztségviselők személyéről is.

Orbán Viktor sajtótájékoztatója előzte meg a 2026-os Fidesz kongresszust (Fotó: Magyar Nemzet)

A Himnusz eléneklésével megkezdődött a Fidesz tisztújító kongresszusa a Budapest Kongresszusi Központban, ahol alapszabály-módosításról dönthetnek, és bővíthetik az elnökséget. Az eseményen ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort – írja a Magyar Nemzet.

A kongresszus elején Szita Károly, Kaposvár polgármestere és Szentkirályi Alexandra parlamenti képviselő köszöntötte a küldötteket, majd a mandátumvizsgálati bizottság részéről Meszéna Balázs tudatta, hogy a Fidesz kongresszusa határozatképes.

Kövér László, a Fidesz Országos Választmányának elnöke köszönetet mondott azért, amiért az Országház elnöke lehetett. Bocsánatot kért a hibáiért, és a mulasztásaiért. Azt mondta, ország, és nemzetépítő munkájuk eredménye történelmi mércével is kiemelkedik. Az elmúlt száz év legsikeresebb korszaka volt. Kifejtette, ellenfeleik azon kritikáját készek elfogadni, hogy nem kormányoztak jól, nem értek el eleget. Hozzátette, milyen kár, hogy az elmúlt 36 évben másoknak még ennyi sem sikerült. Szerinte érdemes elgondolkodni rajta, hol lenne az ország, ha más politikai vezetés is ennyit ért volna el, mint a Fidesz–KDNP kormánya. Úgy véli, a mostani kormány bolsevista korszakot, proletárdiktatúrát idéz. Úgy véli, nekik kockás inget hordott a történelemtanár. Hozzátette, az övék nem, így megtanulták: minden 133 nap után eljön a 134. is.

Egyszer így minden árulás és gonosztett számonkéretik, ha nem ezen a Földön, akkor máshol

– közölte. Úgy folytatta, április 12-én vereséget szenvedtek, így ez jó alkalom, hogy összegezzék a tanulságokat.

Azt mondta, a Fidesz megalakulása óta küzdött a kommunista rendszerrel, illetve a helyükbe lépő liberálisokkal. Eltűnt az utolsó posztkommunista párt is értékelése is. Megszűnt az a helyzet, amivel ők az erkölcsileg magasabb helyzetet foglalják el. A győzelmi mámorban azonban nem vették észre, hogy nem tűntek el, csak ruhát, harcmodort váltottak. Elmondta: Németh Zsolt a parlament rangidős tagja.