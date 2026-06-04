Ma van a nemzeti összetartozás napja - mindenütt fellángol az Összetartozásunk Tüze

Ma van a trianoni békeszerződés aláírásának 106. évfordulója. Ez azonban immár nem gyásznap, hanem a nemzeti összetartozás napja. Ma este, pontban 20 óra 26 perckor mindenütt, ahol magyarok élnek, fellobbannak a lángok. Trianonra emlékezve immár hetedik éve világszerte tüzet gyújtanak a magyar közösségek, a diaszpóra legtávolabbi zugaiba is elér ez a fény. A láng neve: Összetartozásunk Tüze.

Június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja, Trianon emlékére. Fotó: Takács József/Észak-Magyarország

Mire emlékezünk június 4-én?

Ezen a napon egy olyan kényszerű békediktátumra emlékezünk, ami lezárta ugyan az első világháborút, de példátlan módon megcsonkította a történelmi Magyarországot. Az emléknap lényege és üzenete mégsem pusztán a gyász, hanem a nemzeti túlélés és kohézió ünneplése: annak a ténynek a kinyilvánítása, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége a mai napig az egységes magyar nemzet elválaszthatatlan részét képezi.

Mióta ünnepeljük a nemzeti összetartozás napját?

Magyarországon június negyedike 16 éve, azaz 2010 óta hivatalos nemzeti emléknap.

Az erről szóló törvényjavaslatot Kövér László és Semjén Zsolt kezdeményezte,

és kezdeményezte, majd az Országgyűlés 2010. május 31-én szavazta meg nagy többséggel (302 igen szavazattal).

Sólyom László akkori köztársasági elnök június 3-án írta alá a jogszabályt, így az stílusosan a békediktátum napra pontosan 90. évfordulóján, 2010. június 4-én lépett hatályba.

Mi történt pontosan 106 éve ezen a napon?

1920. június 4-én a versailles-i Nagy-Trianon kastélyban a szövetséges hatalmak és Magyarország képviselői aláírták a trianoni békeszerződést. Erre azért került sor, mert az első világháború végén az Osztrák–Magyar Monarchia katonailag összeomlott és darabjaira hullott, a győztes antanthatalmak (Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország) pedig a saját politikai érdekeik szerint rajzolták át Közép-Európa térképét. A döntést az is fűtötte, hogy a történelmi Magyarország területén élő nemzetiségek – a románok, a szlovákok és a szerbek – ekkorra már deklarálták az elszakadásukat, a győztesek pedig az ő területi igényeiket támogatták a vesztes Magyarországgal szemben. A könyörtelen békediktátum következtében elcsatolták az ország területének kétharmadát: Erdély, a Partium és a Bánság egy része Romániához, a Felvidék, Kárpátalja és Csallóköz Csehszlovákiához, Horvátország, Szlovénia és a Bánság másik fele Jugoszláviához került, az Őrvidék pedig (Burgenland) Ausztria része lett. Ezzel több mint 3,2 millió magyar ember került külhoni kisebbségi sorsba.