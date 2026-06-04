Ma van a nemzeti összetartozás napja - mindenütt fellángol az Összetartozásunk Tüze
Június negyedikén a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezünk. De immár nem a nemzeti gyász, hanem az összetartozás napja ez. Ma, a nemzeti összetartozás napján a világon mindenütt tüzeket gyújtanak a magyarok, hogy emlékeztessenek arra: bárhol élünk is, mi, magyarok összetartozunk.
Ma van a trianoni békeszerződés aláírásának 106. évfordulója. Ez azonban immár nem gyásznap, hanem a nemzeti összetartozás napja. Ma este, pontban 20 óra 26 perckor mindenütt, ahol magyarok élnek, fellobbannak a lángok. Trianonra emlékezve immár hetedik éve világszerte tüzet gyújtanak a magyar közösségek, a diaszpóra legtávolabbi zugaiba is elér ez a fény. A láng neve: Összetartozásunk Tüze.
Mire emlékezünk június 4-én?
Ezen a napon egy olyan kényszerű békediktátumra emlékezünk, ami lezárta ugyan az első világháborút, de példátlan módon megcsonkította a történelmi Magyarországot. Az emléknap lényege és üzenete mégsem pusztán a gyász, hanem a nemzeti túlélés és kohézió ünneplése: annak a ténynek a kinyilvánítása, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége a mai napig az egységes magyar nemzet elválaszthatatlan részét képezi.
Mióta ünnepeljük a nemzeti összetartozás napját?
Magyarországon június negyedike 16 éve, azaz 2010 óta hivatalos nemzeti emléknap.
- Az erről szóló törvényjavaslatot Kövér László és Semjén Zsolt kezdeményezte,
- majd az Országgyűlés 2010. május 31-én szavazta meg nagy többséggel (302 igen szavazattal).
- Sólyom László akkori köztársasági elnök június 3-án írta alá a jogszabályt, így az stílusosan a békediktátum napra pontosan 90. évfordulóján, 2010. június 4-én lépett hatályba.
Mi történt pontosan 106 éve ezen a napon?
1920. június 4-én a versailles-i Nagy-Trianon kastélyban a szövetséges hatalmak és Magyarország képviselői aláírták a trianoni békeszerződést. Erre azért került sor, mert az első világháború végén az Osztrák–Magyar Monarchia katonailag összeomlott és darabjaira hullott, a győztes antanthatalmak (Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország) pedig a saját politikai érdekeik szerint rajzolták át Közép-Európa térképét. A döntést az is fűtötte, hogy a történelmi Magyarország területén élő nemzetiségek – a románok, a szlovákok és a szerbek – ekkorra már deklarálták az elszakadásukat, a győztesek pedig az ő területi igényeiket támogatták a vesztes Magyarországgal szemben. A könyörtelen békediktátum következtében elcsatolták az ország területének kétharmadát: Erdély, a Partium és a Bánság egy része Romániához, a Felvidék, Kárpátalja és Csallóköz Csehszlovákiához, Horvátország, Szlovénia és a Bánság másik fele Jugoszláviához került, az Őrvidék pedig (Burgenland) Ausztria része lett. Ezzel több mint 3,2 millió magyar ember került külhoni kisebbségi sorsba.
Itt tartanak ma megemlékezést Budapesten
A fővárosban számos helyszínen várják az emlékezőket koszorúzásokkal, ünnepi beszédekkel és kulturális programokkal. A teljesség igénye nélkül íme néhány példa:
|Kerület
|Kezdés
|Helyszín
|Program
|V. kerület
|Regisztrációhoz kötött
|Kossuth Lajos tér
|Rendhagyó történelemóra diákoknak: az Összetartozás Emlékhelyének és a tér szobrainak bejárása, majd Az Ország Háza című dokumentumfilm megtekintése.
|XVI. kerület
|18:00
|Trianon Emlékmű (Budapesti út kereszteződés)
|Kovács Péter polgármester beszéde; a Herman Ottó Általános Iskola tanulói; gyertyagyújtás, majd 18:30-tól a Historica zenekar történelmi rockkoncertje.
|XXII. kerület
|17:00
|Nagytétényi Országzászló (Nagytétényi út 275.)
|Karsay Ferenc polgármester és Bánhegyi Ferenc történelemtanár beszéde; Szőke Lajos plébános imája; Hapsz Bíbor Hajnal népi ének; koszorúzás.
|XVII. kerület
|17:00
|Pesti úti Népkert Park, Országzászló
|Rákosmente Örnkormányzatának megemlékezése. Ünnepi beszédet mond Csender Levente József Attila-díjas író.
|XVII. kerület
|18:30
|Rákoscsaba, Országzászló (Csaba vezér tér)
|A Rákoscsabai Polgári Kör rendezvénye. Beszédet mond Horváth Tamás polgármester; közreműködik Hiba Antal, Lenkei Gábor, Tóth Boróka.
|Gyál
|17:00
|Városközpont, Székelykapu
|Nagy József Elek alpolgármester beszéde; Német Klára színművész; a Gyáli Arany Néptáncegyüttes fellépése.
|Szentendre
|17:00
|Kálváriadomb, Trianon-emlékmű
|Fülöp Zsolt polgármester és Tóthmajor Balázs országgyűlési képviselő beszéde; Hetényi Milán és Kulcsár Viktória műsora; Katonazenekar.
Ma a közmédia is egész nap Trianonról emlékezik meg
A közmédia csatornái június 4-én egész nap dokumentum- és játékfilmekkel, koncertekkel és ismeretterjesztő műsorokkal készülnek a nemzeti összetartozás napja alkalmából. A Dunán látható lesz többek között az Örök hűség című zenés tévéfilm (18:55) és az R.M.N. című filmdráma (23:00), az M5-ön a Vörös térkép dokumentumfilm (19:00), míg az M2 Petőfi TV-n az Ismerős Arcok jubileumi koncertje (23:30) csendül fel. A Kossuth Rádióban 18 órától a hagyományos Határok nélkül ünnepi adása hallható.
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