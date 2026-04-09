Bekukkantottunk a megújult Citadella kiállítására és leesett az állunk!
Az ingyenes közpark és közösségi tér mellett fantasztikus kiállítás nyílt, ami a magyar szabadságot ünnepli. A megújult Citadella egész napos program, ezt mindenkinek látnia kell!
A tavaszi szünetben felszaladtunk a húsvétvasárnaptól a nagyközönség, az itt élők vagy ide látogatók számára ismét szabadon látogatható, a Gellérthegy csúcsán közös(ségi) térként megújított Citadellára, és megnéztük a benne kialakított A Szabadság Bástyája című interaktív kiállítást is. A Citadella megér egy egész napot is.
A főváros világörökségi helyszínén található, az éveken át elzárt, leromlott állapotú egykori erőd közösségi térként való újjáteremtése első látásra egyedülálló élmény. Besétálva a szétnyitott falak között, fent kitárul a szabad tér – amelyhez kétségtelenül hozzáad a gyönyörű tavaszi virágerdő és a szeszélyes áprilisi időjárásban éppen szikrázó napsütés, nem is beszélve a fentről elénk táruló panorámáról a vén Duna két partjára.
A kiállításnak otthont adó rondellában kialakított, A Szabadság Bástyája című, belépőjeggyel látogatható interaktív kiállítás a magyar történelem sarokkövét jelentő eseményeit és meghatározó alakjait mutatja be - minden időszakban a magyarok szabadságért vívott küzdelmére fókuszálva.
A kiállítás alkotóinak alapgondolata az, hogy aki a hegyet birtokolta, az az ország fölött is próbált hatalmat gyakorolni. A Gellérthegy mindig is ezt szimbolizálta, hol kereszt, hol dzsámi, később Habsburg erőd, majd szovjet emlékmű jelezte, ki kívánja épp irányítani az országot.
A tárlat a hegy történetén keresztül vezeti végig a látogatót a magyar történelem korszakain. Emese, Álmos vezér anyja (Törőcsik Franciska tolmácsolásában) saját álmaként meséli el a magyar történelem tizenhárom évszázadát, egészen máig. A látogatók a kiállításban egyik korból a másikba lépnek, kapuról kapura haladva tovább.
A honfoglalás és az államalapítás világa után következnek a török hódoltság, a Habsburg-uralom, a kuruc mozgalom, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményei.
Az első világháborút Trianon, a második világégést és a holokausztot a szovjet megszállás, az 1956-os forradalom és a megtorlások időszaka követi, végül zárásként a rendszerváltás és a függetlenség visszaszerzésének pillanatai jelennek meg – mindez a legmodernebb audiovizuális eszközök, színek, hangok, effektek, térhatások átélést segítő bevetésével.
A női látogatóknak külön jóleshet, hogy a történelmi élménytárlat érzékelhetően megkülönböztetett figyelmet fordít a nők szerepvállalására. Gondosan felidézi az egyes korszakok meghatározó nőalakjait, akik a háttérben vagy konkrétan a barikádokon álltak helyt, gondoskodtak a sebesültekről és az ápolásra szorulókról, menedéket nyújtottak az üldözötteknek, titkos üzeneteket vittek, a maguk módján vagy akár fegyverrel is szembeszálltak az elnyomással.
A Citadella üveg gyalogoshídján át vezet a kiállítás, öröklánggal a vízben
A kiállítás fogadóterének meghatározó eleme egy többrétegű, ragasztott üvegből készült szerkezet, amely kiemelkedő mérnöki megoldást képvisel. A fogadótéren átívelő, teljes egészében üvegből készült gyalogoshíd nemcsak szerkezeti, de esztétikai szempontból is különleges, mivel az üveg, mint elsődleges teherhordó anyag alkalmazása ebben a formában ritkaságszámba megy az építészetben. Az üvegcsarnokot vizuálisan és tartalomvilágában is erősíti a mögötte elhelyezkedő, az egykori rondellaudvarban létrehozott feszített víztükör, amelynek középpontjában egy öröklángot helyeztek el. Az öröklánggal a magyar történelem szabadságért küzdő hőseinek állítottak emléket.
Ingyenes közparkot nyitottak a város tetején
A Citadellán található zöldfelület a másfélszeresére nőtt, az erődfalon belül pedig egy új, több mint 6000 négyzetméteres közpark jött létre. A mindenki számára nyitott, ingyenesen bejárható belső parkban panorámás kerthelyiséggel ellátott fagylaltozó és kávézó, valamint ajándékbolt is várja a látogatókat. A parkot új közvilágítás, padok és hulladékgyűjtők teszik komfortossá, a látogatók biztonságáról pedig őrszolgálat és kamerarendszer gondoskodik.
Akadálymentes a kilátóteraszok és a gyilokjárók megközelítése
A teljes körű akadálymentesítés eredményeként a nyugati rondellában, valamint a park területén egy-egy liftet alakítottak ki, ezek használatával a mozgásukban korlátozott vendégek az erőd valamennyi térszintjét, a kilátóteraszokat és az erődfalak mentén végigvezető gyilokjárókat is kényelmesen elérhetik. A mellékhelyiségek kialakításakor kiemelt figyelmet fordítottak a látogatók kényelmére és egyedi igényeire.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
