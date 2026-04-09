Bekukkantottunk a megújult Citadella kiállítására és leesett az állunk!

A tavaszi szünetben felszaladtunk a húsvétvasárnaptól a nagyközönség, az itt élők vagy ide látogatók számára ismét szabadon látogatható, a Gellérthegy csúcsán közös(ségi) térként megújított Citadellára, és megnéztük a benne kialakított A Szabadság Bástyája című interaktív kiállítást is. A Citadella megér egy egész napot is.

Az itt élők és az ide látogatók megtöltik a közösségi teret. A Citadella a főváros új látványossága (Fotó: Várkapitányság)

A főváros világörökségi helyszínén található, az éveken át elzárt, leromlott állapotú egykori erőd közösségi térként való újjáteremtése első látásra egyedülálló élmény. Besétálva a szétnyitott falak között, fent kitárul a szabad tér – amelyhez kétségtelenül hozzáad a gyönyörű tavaszi virágerdő és a szeszélyes áprilisi időjárásban éppen szikrázó napsütés, nem is beszélve a fentről elénk táruló panorámáról a vén Duna két partjára.

Tavaszi virágerdő a megújult Citadellán Fotó: Várkapitányság

A kiállításnak otthont adó rondellában kialakított, A Szabadság Bástyája című, belépőjeggyel látogatható interaktív kiállítás a magyar történelem sarokkövét jelentő eseményeit és meghatározó alakjait mutatja be - minden időszakban a magyarok szabadságért vívott küzdelmére fókuszálva.

A szabadságharc leverése után a bécsi haditanács úgy határozott, hogy a korszerűtlen budai vár helyett jól védhető erődrendszert kell kiépíteni Pest-Buda köré (Fotó: Várkapitányság)

A kiállítás alkotóinak alapgondolata az, hogy aki a hegyet birtokolta, az az ország fölött is próbált hatalmat gyakorolni. A Gellérthegy mindig is ezt szimbolizálta, hol kereszt, hol dzsámi, később Habsburg erőd, majd szovjet emlékmű jelezte, ki kívánja épp irányítani az országot.

Vallásszabadság: unitárius, kálvinista, evangélikus és katolikus együtt Magyarországon (Fotó: Fodor Erika)

A tárlat a hegy történetén keresztül vezeti végig a látogatót a magyar történelem korszakain. Emese, Álmos vezér anyja (Törőcsik Franciska tolmácsolásában) saját álmaként meséli el a magyar történelem tizenhárom évszázadát, egészen máig. A látogatók a kiállításban egyik korból a másikba lépnek, kapuról kapura haladva tovább.

A török idők tere (Fotó: Várkapitányság)

A honfoglalás és az államalapítás világa után következnek a török hódoltság, a Habsburg-uralom, a kuruc mozgalom, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményei.

A Trianont megjelenítő kiállítótér (Fotó: Fodor Erika)

Az első világháborút Trianon, a második világégést és a holokausztot a szovjet megszállás, az 1956-os forradalom és a megtorlások időszaka követi, végül zárásként a rendszerváltás és a függetlenség visszaszerzésének pillanatai jelennek meg – mindez a legmodernebb audiovizuális eszközök, színek, hangok, effektek, térhatások átélést segítő bevetésével.