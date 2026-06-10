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Megszólalt az orvos: ez a 4 élelmiszer életmentő lehet magas koleszterinszint esetén

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Orvos válaszolt. Ezeknek az élelmiszereknek mindig ott kell lennie a konyhában, ha magas a koleszterinszinted!

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.10. 16:00
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Egy népszerű orvos négy olyan élelmiszert nevezett meg, amelyek szerinte minden magas koleszterinszinttel élő ember konyhájában ott kellene, hogy legyenek. A szakember szerint ezek természetes módon is segíthetnek a szív- és érrendszeri kockázatok csökkentésében.

Magas a koleszterinszinted? Ezt a 4 dolgot mindig tartsd otthon
Magas a koleszterinszinted? Ezt a 4 dolgot mindig tartsd otthon
Fotó: Freepik - illusztráció

Magas a koleszterinszinted? Ezt a 4 dolgot mindig tartsd otthon

A magas koleszterinszint világszerte emberek millióit érinti, és jelentősen növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Dr. Karan Rajan szerint azonban néhány egyszerű élelmiszer rendszeres fogyasztása természetes módon is segíthet a koleszterinszint csökkentésében. A szakember egy TikTok-videóban árulta el, hogy ha nála magas koleszterinszintet diagnosztizálnának, négy alapvető élelmiszert biztosan mindig tartana otthon.

Bogyós gyümölcsök

Az áfonya, a málna vagy a szeder gazdag polifenolokban és antioxidánsokban. Ezek segíthetik a koleszterin kiválasztását, miközben védik az erek falát és csökkentik a „rossz”, vagyis LDL-koleszterin káros oxidációját.

Magvak

A különböző magvak egészséges zsírokat tartalmaznak, amelyek csökkenthetik a koleszterin felszívódását a bélrendszerben, valamint mérsékelhetik a máj zsírfelhalmozódását.

Bab és lencse

A hüvelyesek fermentálható rostokban gazdagok, amelyek kedvezően hatnak a bélműködésre, és segíthetnek visszafogni a máj koleszterintermelését. Emellett növényi fehérjéik támogatják a szervezet koleszterineltávolító folyamatait.

Zab

A zab egyik legfontosabb összetevője a béta-glükán nevű rost, amely az egyik legtöbbet vizsgált természetes anyag a koleszterinszint csökkentésében. Segíti az epesavak kiválasztását, így a szervezet több koleszterint használ fel azok újratermeléséhez.

A magas koleszterinszinttel élőknek érdemes több olajos halat, olívaolajat, teljes kiőrlésű gabonát, dióféléket, magvakat, valamint zöldséget és gyümölcsöt fogyasztaniuk. Ezzel szemben ajánlott csökkenteni a zsíros húsok, a vaj, a tejszín, a sajtok, valamint a pálma- és kókuszolajat tartalmazó élelmiszerek fogyasztását.

(via Mirror)

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