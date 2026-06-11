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Jelentős változás jön két forgalmas budapesti útszakaszon

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Forgalmi változások jönnek. Buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón és az Egér úton.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.11. 13:10
BKK buszsáv busz menetrend busz

Új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón, az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején, valamint a XI. kerületben, az Egér úton, a Karéjos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon, a belváros irányába - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

BKK: új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón és az Egér úton
BKK: új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón és az Egér úton
Fotó: bkk.hu

BKK: új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón és az Egér úton

A közleményben kifejtették, hogy a BKK-járatok előnyben részesítése érdekében péntektől a XIII. kerületi Róbert Károly úti felüljáró végénél az M3-as autópálya fővárosi szakaszára vezető sáv kezdeténél rövid besoroló sávot jelölnek ki az autóbuszok számára. Az intézkedés célja, hogy az autóbuszok elkerülhessék a felüljáró külső sávjában esetlegesen kialakuló torlódást, ezzel a közösségi közlekedéssel utazók gyorsabban és kényelmesebben jussanak el úti céljukhoz.

A XI. kerületi Egér úton a centrum irányba, a Karéjos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon szintén péntektől alakítanak ki buszsávot.

A forgalomtechnikai beavatkozás a hosszú, jobbra kanyarodó sávban biztosít elsőbbséget a buszoknak, elsősorban a reggeli csúcsforgalmi időszakokban segítve a haladásukat, ezzel csökkentve a menetidőt – tették hozzá.

Emlékeztettek, hogy az elmúlt időszakban több helyen is kialakítottak már buszsávokat, például a XI. kerületi Budafoki úton és a XIX. kerületi Báthory utcában.

 

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