Rohant a mentő! Árokba hajtott egy autó az M6-oson
Szörnyű baleset Dunaföldvárnál. Árokba hajtott egy autó.
A tűzoltók áramtalanították a járművet, ahol egy autó hajtott az árokba.
Árokba hajtott egy autó az M6-oson, Dunaföldvárnál
Árokba hajtott egy gépkocsi az M6-os autópálya 90-es kilométerszelvényénél, Dunaföldvár térségében, a Pécs felé vezető irányban. A dunaföldvári önkéntes tűzoltókat követően a solti hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre, az áramtalanítást követően átvizsgálják a bajba került járművet. Az egységek mellett a mentők is a balesetnél dolgoznak, írja a katasztrófavédelem.
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