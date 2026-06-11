Rohant a mentő! Árokba hajtott egy autó az M6-oson

A tűzoltók áramtalanították a járművet, ahol egy autó hajtott az árokba.

Árokba hajtott egy autó az M6-oson

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Árokba hajtott egy autó az M6-oson, Dunaföldvárnál

Árokba hajtott egy gépkocsi az M6-os autópálya 90-es kilométerszelvényénél, Dunaföldvár térségében, a Pécs felé vezető irányban. A dunaföldvári önkéntes tűzoltókat követően a solti hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre, az áramtalanítást követően átvizsgálják a bajba került járművet. Az egységek mellett a mentők is a balesetnél dolgoznak, írja a katasztrófavédelem.