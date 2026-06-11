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Rohant a mentő! Árokba hajtott egy autó az M6-oson

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Szörnyű baleset Dunaföldvárnál. Árokba hajtott egy autó.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.11. 12:38
árokba hajtott M6-os autópálya baleset

A tűzoltók áramtalanították a járművet, ahol egy autó hajtott az árokba.

Árokba hajtott egy autó az M6-oson
Árokba hajtott egy autó az M6-oson
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Árokba hajtott egy autó az M6-oson, Dunaföldvárnál

Árokba hajtott egy gépkocsi az M6-os autópálya 90-es kilométerszelvényénél, Dunaföldvár térségében, a Pécs felé vezető irányban. A dunaföldvári önkéntes tűzoltókat követően a solti hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre, az áramtalanítást követően átvizsgálják a bajba került járművet. Az egységek mellett a mentők is a balesetnél dolgoznak, írja a katasztrófavédelem.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu