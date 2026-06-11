Edzőtársai mentették meg egy férfi életét Budapesten
Mentésirányító utasításaival segítettek a betegen. Edzés közben lett rosszul egy férfi Budapesten.
Edzőtársai szeme láttára lett rosszul egy hatvan év körüli férfi, aki mellkasi fájdalmakat tapasztalt. Ezt csütörtök délelőtt közölte az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán.
Edzőtársai mentették meg egy férfi életét Budapesten
Egy fővárosi dzsúdóteremben edzett múlt héten egy hatvan év körüli férfi, aki mellkasi fájdalmat panaszolt, majd hirtelen összeesett. Edzőtársai azonnal a beteghez rohantak és értesítették a mentőket.
Mentésirányító bajtársnőnk utasításait követve a bátor bejelentők megvizsgálták a férfit, aki már nem lélegzett. A mentésirányító a helyszínre indította a legközelebbi esetkocsit, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a sportembereket, akik egymást váltva küzdöttek társuk életéért. A teremben kihelyezett félautomata defibrillátort is alkalmazták, ami egy sokkot adott le, ezt követően a beteg keringése visszatért.
– írták a bejegyzésben.
A kiérkező mentőegység stabilizálta a férfi állapotát, akinél infarktust állapítottak meg. Végül jó vitális paraméterekkel és tiszta tudattal adhatták át a kórházban.
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