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Edzőtársai mentették meg egy férfi életét Budapesten

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Mentésirányító utasításaival segítettek a betegen. Edzés közben lett rosszul egy férfi Budapesten.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.11. 12:17
edzés Országos Mentőszolgálat edzőtárs infarktus

Edzőtársai szeme láttára lett rosszul egy hatvan év körüli férfi, aki mellkasi fájdalmakat tapasztalt. Ezt csütörtök délelőtt közölte az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán.

Edzőtársai mentették meg egy férfi életét Budapesten
Edzőtársai mentették meg egy férfi életét Budapesten
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Edzőtársai mentették meg egy férfi életét Budapesten

Egy fővárosi dzsúdóteremben edzett múlt héten egy hatvan év körüli férfi, aki mellkasi fájdalmat panaszolt, majd hirtelen összeesett. Edzőtársai azonnal a beteghez rohantak és értesítették a mentőket.

Mentésirányító bajtársnőnk utasításait követve a bátor bejelentők megvizsgálták a férfit, aki már nem lélegzett. A mentésirányító a helyszínre indította a legközelebbi esetkocsit, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a sportembereket, akik egymást váltva küzdöttek társuk életéért. A teremben kihelyezett félautomata defibrillátort is alkalmazták, ami egy sokkot adott le, ezt követően a beteg keringése visszatért.

– írták a bejegyzésben.

A kiérkező mentőegység stabilizálta a férfi állapotát, akinél infarktust állapítottak meg. Végül jó vitális paraméterekkel és tiszta tudattal adhatták át a kórházban.

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