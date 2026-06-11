Hatalmas luxusvillát felejtett el bevallani Kapitány István

Kapitányt a saját kormánya küldi börtönbe hamis vagyonnyilatkozat miatt?

Akár két év börtönbüntetést is kaphat, aki megpróbálja eltitkolni a vagyonát, vagy szándékosan valótlanságot ír a vagyonnyilatkozatába, és Orbán Viktornak pártelnökként is kötelező lesz nyilatkoznia az anyagi helyzetéről, amiről így talán valamivel pontosabb képet kaphatunk, mint eddig írja lelkesen a kormánypárti Telex.

Az új gazdasági miniszter, Kapitány István vagyonos ember, ahogy arról korábban az Ellenpont is beszámolt. Roppant vagyonos. Értékpapírjainak és részvényeinek értéke 6 milliárd forint. 340 négyzetméteres nyaralója van Malagában. Ahová, ha akar, kisuhanhat Maserati márkájú luxusautójával.

Spanyolország mellett azonban a magyar tengert sem veti meg Kapitány. A vagyonnyilatkozata szerint ugyanis két ingatlana van Balatongyörökön. Egy 1800 négyzetméteres telek, rajta bontandó házzal. Valamint egy 2200 négyzetméteres zárkert.

Kapitány István nevéhez azonban köthető még egy ingatlan Balatongyörökön. A hangulatos balatoni falucska egyik csendes mellékutcájában pazar villa pompázik. A mérete hatalmas, állapota kifogástalan. A pálmafás kertje gondozott, a formára nyírt tuják frissen metszve.

A balatoni villa tulajdonosa a gazdasági miniszter lánya. Kapitány Istvánnak pedig haszonélvezeti joga van az ingatlanon. Ezért szerepeltetnie kellene a vagyonnyilatkozatában. Csakhogy abban – a törvényi kötelezettség ellenére – a miniszter nem tüntette fel a pompázatos balatoni villát. A 2007. évi CLII. törvény (az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló jogszabály) és az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok (pl. az Országgyűlésről szóló törvény) alapján a vagyonnyilatkozat VAGYONI NYILATKOZAT részében az ingatlanoknál explicit módon szerepel a haszonélvezeti jog.

Márpedig a Tisza-kormány pontosan az ilyen mulasztásokra szabta törvénytervezetét, aminek értelmében akár két év börtönbüntetést is kaphat a vagyonát eltitkolni próbáló politikus Adott tehát az első olyan eset, ami megmutathatja, Magyar Péterék vajon önmagukra is érvényesnek tekintik-e a saját törvényük szigorát.