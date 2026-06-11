Ritka családi pillanatba enged betekintést Meghan Markle

Meghan Markle egy sor család fotót osztott meg közösségi oldalán, ami által a rajongók a sussexi család montacitói mindennapjaiba tekinthettek bele kicsit.

Meghan Markle bensőséges fotókat osztott meg rajongóival / Fotó: Getty Images / Hot! magazin

Meghan Markle új fotókat tett közzé a nyár alkalmával

A hercegné férjével, Harry herceggel a kaliforniai Montecitóban élnek két gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. A sussexi hercegné megható fotósorozatot tett ki a tavasz végi, nyár eleji hétköznapokról.

A képeken Archiet és Lilibetet is látni lehet, és bár arcukat még mindig nem osztja meg a világgal, azért kivehetőek a gyerekek, hajuk és pólóik árulkodnak róluk. Lilibet például az egyik fotón Beyoncé feliratú felsőt visel, amely rajongásáról is árulkodik. Maga a hercegné először Londonban találkozott az énekesnővel 2019 júliusában az Oroszlánkirály remake-jén.

Meghan Markle és Harry herceg 2020-ban költöztek el a királyi családtól, és azóta is külön életet élnek.

Belépünk a nyárba

– írja Meghan a 2025 elején indított Instagram-fiókján.

A platformon egyre több betekintést nyújt a hercegné családja életébe, szakértők szerint ez merőben eltér attól, amit saját elmondásuk alapján a pár eleinte képviselni akart. A hercegné az online biztonság kiemelkedő szószólójává vált, ami még vitatottabbá teszi a pár döntését, hogy több családi tartalmat osztanak meg – számol be róla a Mirror.