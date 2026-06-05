Költözni készül Harry herceg és Meghan Markle? Szomorú ok áll a háttérben

Felröppentek olyan találgatások, amelyek szerint Harry herceg és Meghan Markle kénytelen lehet kisebb otthonba költözni kaliforniai birtokukról, mert anyagi gondokkal küzdenek.

Harry hercegnek nincs annyi bevétele, mint amennyit szeretne Fotó: AFP

Harry herceg és Meghan Markle anyagi gondjairól régóta folyik a találgatás

A sussexi hercegi pár 2020-ban vásárolta meg Montecitóban található, mintegy 14 millió dollár értékű luxusingatlanát, nem sokkal azután, hogy visszaléptek királyi feladataiktól és az Egyesült Államokba költöztek. A hatalmas birtokon jelenleg két gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel élnek.

A költözésről szóló pletykákat Maureen Callahan amerikai kommentátor vetette fel a The Royals Uncensored című műsorban. Elmondása szerint olyan híresztelések keringenek, hogy a párnak a jövőben esetleg olcsóbb ingatlan után kellene néznie, mivel egyre nehezebbé válhat jelenlegi életmódjuk finanszírozása. Harry és Meghan azonban nem kommentálták ezeket az állításokat.

Callahan szerint a hercegi párnak egyre nagyobb kihívást jelenthet bevételt termelni. A kommentátor arról is beszélt, hogy sajtóértesülések szerint Meghan újabb színészi lehetőségeket kereshet. A hercegné a királyi családba való beházasodása előtt sikeres színészi karriert épített ki.

Miután 2020-ban hátat fordítottak a királyi életnek, Harry és Meghan több üzleti vállalkozásba is belevágott. Jelentős szerződéseket kötöttek a Netflixszel és a Spotify-jal, emellett podcastokat készítettek, nyilvános előadásokat tartottak és különböző médiaprojektekben vettek részt.

Meghan az elmúlt évben saját életmódmárkáját is elindította As Ever néven, amely jelenleg az egyik legfontosabb üzleti projektjének számít. A márka folyamatosan bővíti kínálatát, és a hírek szerint a hercegné jelentős figyelmet fordít annak fejlesztésére.

Bár a pénzügyi nehézségekről szóló találgatások továbbra is napirenden, egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a pár valóban költözésre készülne, vagy hogy anyagi okokból meg kellene válniuk montecitói otthonuktól - írja a Express.