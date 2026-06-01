Nagy a szerelem, ebből még esküvő is lehet: erre biztos nem számított Meghan Markle

Meghan Markle édesapja, akivel már évek óta nem tartja a kapcsolatot Harry herceg felesége, úgy tűnik, megtalálta a boldogságot. Olyannyira a föld felett lebeg, hogy közölte barátaival: 81 évesen újra készen áll a házasságra. Nem is akárkivel ám! Szerelme közel egyidős a sussexi hercegnével.

Meghan Markle és jövendőbeli mostohaanyja között alig két év a korkülönbség

Thomas Markle teljesen odavan a nála 35 évvel fiatalabb, de Meghannél mindössze két évvel idősebb Rio Canedáért, aki életkora alapján akár a lánya is lehetne!

Thomas azt mondta nekem, hogy egy szempillantás alatt feleségül venné, és a család többi tagjának is azt mondja, hogy boldogabb, mint valaha is el tudta volna képzelni, ha Rióval töltené az életét

– idéz egy forrást a Daily Star.

Ahogy arról korábban írtunk, a pár a Fülöp-szigeteki Cebu város rehabilitációs kórházában ismerkedett meg, miután a sussexi hercegné édesapja tavaly decemberben életmentő sürgősségi műtéten esett át. A férfinak térd alatt amputálni kellett a lábát.

Egy hónapokkal ezelőtti interjúban a férfi azt mondta, áldottnak és szerencsésnek érzi magát, hogy ismét megtalálta a boldogságot az ápolónőjéből lett szerelme, az elvált, kétgyermekes Rio mellett.

Thomas Markle és lánya, Meghan Markle már jóval a 2018-as királyi esküvő előtt eltávolodott egymástól, viszályuk pedig azóta is tart. A férfi fiával, az 59 éves ifjabb Tommal költözött Cebu szigetére, de visszatértek Amerikába egy új, csúcstechnológiás protézis miatt. Ráadásul így lehetősége nyílik időt tölteni másik lányával Samanthával, Meghan féltestvérével.

Tom és Samantha a férfi első házasságából született gyermekek, míg Meghan Markle Doria Ragland lánya, Thomas Markle második házasságából. Harry herceg felesége egyetemi időszakáig közös felügyeleti jogot gyakoroltak, majd lányuk színészi karrierbe kezdett.

Thomas a mai napig nem találkozott vejével, Harry herceggel, illetve az unokáival, Lilibet hercegnővel és Archie herceggel.

Annyi éven át szenvedtem amiatt, ami a legkisebb lányommal, Meghannal történt. Végre békére leltem. Élvezem az életemet. Már nem érdekel, mit gondolnak az emberek

– állítja Meghan apja.