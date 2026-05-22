Hoppá! Meghan Markle irigy Katalin hercegné sikereire?

Nyilvánosságra kerültek Meghan Markle valódi érzései Katalin hercegné népszerűségével kapcsolatban, egy svájci humanitárius látogatása után. Kinsey Schofield, királyi kommentátor Youtube-csatornáján vendégül látta Kevin O’Sullivan újságírót, hogy elemezzék a sussexi hercegné reakcióját a walesi hercegné általánosan dicsért olaszországi útjára.

Súlyos kritikát kapott Meghan Markle

Megkérdőjelezték Meghan Markle svájci humanitárius látogatásának valódi okát

Katalin szerdán érkezett az észak-olaszországi Reggio Emilia városába, amelynek célja az volt, hogy inspirációt gyűjtsön a korai gyermekkori fejlesztéséért végzett fáradhatatlan munkájához, és első kézből tapasztalja meg a generációk közötti kapcsolat erejét.

„Amint megláttam, azt gondoltam, Meghan hamarosan reagálni fog, és néhány napon belül meg is tette. Teljesen nyilvánvaló, hogy utálta látni, hogy Katalin visszatért a nemzetközi porondra és diadalmaskodik” – nyilatkozta Kevin O’Sullivan.

A királyi kommentátor így válaszolt: „Annyira irigy. Miért ilyen kicsinyes? Ha Meghan verzióját nézzük, akkor ő most a "legjobb életét éli", megkapott mindent, amit akart, ő irányít.”

A Sussex hercegnéje ezután Svájcba utazott, hogy meglátogassa a „Lost Screen Memorial” emlékművet, amelyet azok emlékére állítottak, akik digitális bántalmazás következtében vesztették életüket. Ott tartózkodása alatt beszédet mondott, amelyen részt vett a WHO főigazgatója, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus is. Meghan ezt követően egy miniszterekből és WHO-küldöttekből álló csoporttal vacsorázott – számolt be róla az Express.

Kinsey Schofield képmutatással vádolta Meghant, mondván: „Órákkal azután jelenik meg, hogy megosztott egy képet a saját gyermekéről a közösségi médiában, ez nem helyes. Az a mód, ahogyan folyamatosan mások fájdalmán keresztül emeli ki magát, legyen az Evaldi, Texas vagy Svájc, egyszerűen aljas."

Természetesen az internet népe sem hagyta szó nélkül Meghan Markle utazását, az egyikük ezt posztolta az X-re: „Ezt az eseményt jóval Katalin olaszországi útja előtt tervezték, vagy ez egy gyors utazás, amit a PR-csapata szervezett, hogy ellensúlyozza a walesi hercegnőt? Ez kínos.”