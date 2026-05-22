Szörnyű tragédia: Agyonnyomott egy teherautó egy férfit egy Pest vármegyei sóderbányánál
A teherautó megcsúszott. Ez végzetes tragédiába fulladt.
Meghalt egy 65 éves férfi, amikor rádőlt egy megcsúszó teherautó egy Kiskunlacháza közelében található bányatónál péntek délután - tájékoztatta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-t.
Az eset körülményeit a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja, foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt - tartalmazza a közlemény.
