Rácz Gergő elszólta magát: Kiderült, mit csinált Szandival 14 évesen egy kocsi tetején!

A kilencvenes évek elején az énekes még csak bontogatta szárnyait, ám kolléganőjével a sorsuk már ekkor különleges módon keresztezte egymást. Szandi ekkorra már országos hírű tinisztárként rabolta el a tinédzserek szívét, miközben a tehetséges Rácz Gergő még csak álmodozott a nagy áttörésről. Az élet fura fintora, hogy egy ikonikus videóklip forgatása hozta őket össze, ahol Gergő azonnal a bűvkörébe került a gyönyörű énekesnőnek.

Rácz Gergő és a legendás forgatás: „Benne vagyok Szandi klipjében”

A nosztalgiahullám teljesen elsöpörte a közösségi médiát, amikor az előadó részletesen ecsetelni kezdte a harminchat évvel ezelőtti eseményeket. A rajongók azonnal elárasztották a bejegyzést kommentekkel, amelyben a sztár nyíltan beszélt kamaszkori rajongásáról. Gergő arcán hatalmas mosollyal, büszkén mesélte el a kamerák előtt a felejthetetlen pillanatot:

Benne vagyok Szandi klipjében. 14 éves voltam, Szandi feküdt a kocsi tetején, fogta a kezem, én pedig vezettem. Mondjuk az autó állt. De én úgy éreztem, jól haladok. Ez '90-ben volt, a Tinédzser l'amour forgatásán.

A felvétel igazi időkapszula a rajongóknak, hiszen a Tinédzser l'amour a korszak egyik legnagyobb slágere volt. Kevesen tudták azonban, hogy a háttérben egy valódi tinidráma is zajlott, legalábbis Gergő szívében. Az álló autóban ülve a fiatal fiú úgy érezte, övé a világ, és a gyönyörű énekesnő közelsége teljesen megbabonázta őt.

Mint Renato Malénára: Teljesen megbabonázta az énekesnő

Bár azonos korúak voltak, a hierarchia és a magabiztosság terén fényévnyi távolság választotta el őket egymástól. Szandi rutinosan mozgott a kamerák előtt, igazi dívaként tündökölt, miközben a fiatal zenészjelölt még csak kereste a helyét a világban. Gergő őszintén beismerte, hogy férfias fellépés helyett inkább csak egy megszeppent, szerelmes kisfiúként figyelte a pophercegnő minden egyes mozdulatát:

Szandi akkor már sztár volt, egyidősek voltunk, én mégis nagyon kisfiú voltam hozzá képest. Szóval kb. úgy néztem rá, mint Renato Malénára.

A hasonlat nem véletlen, hiszen a híres filmbéli olasz kamaszfiú pont ugyanilyen reménytelen, plátói és mindent elsöprő imádattal tekintett a vágyott, elérhetetlen nőre.