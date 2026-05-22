Rácz Gergő elszólta magát: Kiderült, mit csinált Szandival 14 évesen egy kocsi tetején!
Előkerült a hazai sztárvilágban egy korábban sosem hallott történet! Rácz Gergő egy meglepő videóban vallott arról a gyönyörű magyar énekesnőről, akiért egykor teljesen odáig volt. A rajongók megdöbbentek a részleteken, hiszen a két híresség közös múltja egészen a fiatalkorukig nyúlik vissza.
A kilencvenes évek elején az énekes még csak bontogatta szárnyait, ám kolléganőjével a sorsuk már ekkor különleges módon keresztezte egymást. Szandi ekkorra már országos hírű tinisztárként rabolta el a tinédzserek szívét, miközben a tehetséges Rácz Gergő még csak álmodozott a nagy áttörésről. Az élet fura fintora, hogy egy ikonikus videóklip forgatása hozta őket össze, ahol Gergő azonnal a bűvkörébe került a gyönyörű énekesnőnek.
Rácz Gergő és a legendás forgatás: „Benne vagyok Szandi klipjében”
A nosztalgiahullám teljesen elsöpörte a közösségi médiát, amikor az előadó részletesen ecsetelni kezdte a harminchat évvel ezelőtti eseményeket. A rajongók azonnal elárasztották a bejegyzést kommentekkel, amelyben a sztár nyíltan beszélt kamaszkori rajongásáról. Gergő arcán hatalmas mosollyal, büszkén mesélte el a kamerák előtt a felejthetetlen pillanatot:
Benne vagyok Szandi klipjében. 14 éves voltam, Szandi feküdt a kocsi tetején, fogta a kezem, én pedig vezettem. Mondjuk az autó állt. De én úgy éreztem, jól haladok. Ez '90-ben volt, a Tinédzser l'amour forgatásán.
A felvétel igazi időkapszula a rajongóknak, hiszen a Tinédzser l'amour a korszak egyik legnagyobb slágere volt. Kevesen tudták azonban, hogy a háttérben egy valódi tinidráma is zajlott, legalábbis Gergő szívében. Az álló autóban ülve a fiatal fiú úgy érezte, övé a világ, és a gyönyörű énekesnő közelsége teljesen megbabonázta őt.
Mint Renato Malénára: Teljesen megbabonázta az énekesnő
Bár azonos korúak voltak, a hierarchia és a magabiztosság terén fényévnyi távolság választotta el őket egymástól. Szandi rutinosan mozgott a kamerák előtt, igazi dívaként tündökölt, miközben a fiatal zenészjelölt még csak kereste a helyét a világban. Gergő őszintén beismerte, hogy férfias fellépés helyett inkább csak egy megszeppent, szerelmes kisfiúként figyelte a pophercegnő minden egyes mozdulatát:
Szandi akkor már sztár volt, egyidősek voltunk, én mégis nagyon kisfiú voltam hozzá képest. Szóval kb. úgy néztem rá, mint Renato Malénára.
A hasonlat nem véletlen, hiszen a híres filmbéli olasz kamaszfiú pont ugyanilyen reménytelen, plátói és mindent elsöprő imádattal tekintett a vágyott, elérhetetlen nőre.
Fenyő Miklós közbeszólt: Vicces beszólás vagy szigorú szakmai döntés?
A forgatás legizgalmasabb pontja azonban még hátra volt. A jelenet rögzítése után Szandi és a rock and roll hazai királya, Fenyő Miklós között egy rejtélyes párbeszéd zajlott le, ami alaposan áthúzta a fiatal Gergő számításait. Az énekes a mai napig tisztán emlékszik a pillanatra, amikor egy tollvonással fosztották meg őt a dicsőségtől:
Miután felvettük ezt a jelenetet, Szandi odasúgott valamit Fenyő Miklósnak. Nem hallottam, hogy mit mond, csak azt, hogy Miki hangosan rávágta, hogy: »De hát, Gergő vezette az autót, nem vezetheti a motort is!« A motort így végül nem én vezettem. Pedig benne lettem volna.
Bár a kétkerekű jármű irányítását végül elvették tőle, a Tinédzser l'amour klipje így is örök emlék marad a számára.
