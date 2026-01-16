Azonnali dallamtapadás: nem hiszed el, kivel készített közös dalt Rácz Gergő!

Nem ma volt, amikor Rácz Gergő és Orsovai Reni megnyerte A Dal 2020-at. Azóta a páratlan páros jó néhány remek dalt tett le az asztalra, ám 2026-os új szerzeményük talán minden más közös munkájukat felülmúlja!

A Dal 202 óta nem először alkot páratlan párost Rácz Gergő és Orsovai Reni (Fotó: Mónus Márton)

Rácz Gergő ismét Orsovai Renivel készített slágert

Az Ahogy jár című dal igazi telitalálat, belemászik az ember fülébe és menthetetlenül működik a dallamtapadás, nem beszélve a refrén szövegéről, ami szinte azonnal megjegyezhető. Bár, aki egy kis segítségre vágyik, megkapja: a YouTube-on január 16-án debütált dal videóklipje alatti leírásban a teljes dalszöveg is megtalálható.