Azonnali dallamtapadás: nem hiszed el, kivel készített közös dalt Rácz Gergő!
Úgy tűnik, szerencsét hoznak egymásnak! Rácz Gergő nyerő csapaton nem változtat.
Nem ma volt, amikor Rácz Gergő és Orsovai Reni megnyerte A Dal 2020-at. Azóta a páratlan páros jó néhány remek dalt tett le az asztalra, ám 2026-os új szerzeményük talán minden más közös munkájukat felülmúlja!
Rácz Gergő ismét Orsovai Renivel készített slágert
Az Ahogy jár című dal igazi telitalálat, belemászik az ember fülébe és menthetetlenül működik a dallamtapadás, nem beszélve a refrén szövegéről, ami szinte azonnal megjegyezhető. Bár, aki egy kis segítségre vágyik, megkapja: a YouTube-on január 16-án debütált dal videóklipje alatti leírásban a teljes dalszöveg is megtalálható.
