Megnyílt a híres énekes, ijesztő UFO-élménye volt

A 2000-es évekbeli metálénekes biztos benne, hogy UFO-t látott. A zenész felelevenítette a rémisztő élményét és elmondta, hogy a furcsa tárgy csak UFO lehetett, semmi más.

Az UFO nem lehetett katonai repülő, se drón Fotó: Shutterstock AI / shutterstock

UFO jelent meg a híres zenekar énekesének

Az 55 éves Randy Blythe sok mindent látott a Lamb Of God énekeseként és frontembereként eltöltött ideje alatt. Blythe halálosan komoly volt, amikor a Clutch énekesével, Neil Fallonnal való beszélgetése során elmesélte a furcsa élményét.

A beszélgetés során Fallon tudni akarta, hogy Blythe látott-e UFO-t, az énekes pedig azt mondta, hogy az állítólagos találkozás akkor történt, amikor „egy háztömbnyire volt az óceántól ” Oak Islanden, Észak-Karolinában.

A tornácon ültem a barátommal, T-Roy-jal Sourveinből és a barátnőjével. Hirtelen megláttunk két darab négysoros fényt egyfajta négyzet alakú mintázatban az óceán felett, nagyon fényesen. Nagyon gyorsan vízszintesen mozogtak, az egyik erre, a másik arra, aztán felmentek, majd le, és végül mindkettő hihetetlen sebességgel az ég felé repült. Őszintén szólva teljesen megijedtünk

Blythe úgy érvelt, hogy nem lehetett katonai jármű, hiszen azok nem tudnak olyan gyorsan mozogni. Hozzátette, hogy a fények, amiket látott, nem drónoktól származtak.

Nem vagyok megszállottja az idegeneknek vagy a furcsa összeesküvés-elméleteknek, mint néhány barátom, de valószínűtlennek tartom, hogy mi vagyunk az egyetlen intelligens élőlények az univerzumban. És én határozottan láttam egy azonosítatlan repülő tárgyat azon az éjszakán

A Lamb of God zenekar március 13-án adja ki tizedik albumát, Into Oblivion címen. Néhány nappal később pedig elindulnak az Into Oblivion észak-amerikai turnéjára - írja a Parade.