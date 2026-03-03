Egy gombostűt sem lehetett leejteni: így várták Orbán Viktort Pétervásárán

Orbán Viktor országjárása folytatódott: hétfőn Sopronba látogatott, kedden pedig már Pétervásárára vezetett a miniszterelnök útja.

Orbán Viktor országjárása Pétervásárán folytatódott Fotó: Polyák Attila / MW

Orbán Viktor: Pétervásárán is tudják: a Fidesz a biztos választás!

A kormányfő nemrégiben egy videót mutatott a látogatásáról, most pedig egy fotóval jelentkezett a közösségi oldalán. Orbán Viktor egy egész termet megtöltött a résztvevőkkel, egy gombostűt sem lehetett leejteni a helyszínen, annyian voltak.

Pétervásárán is tudják: a Fidesz a biztos választás! Hajrá, Horváth Laci! Hajrá, magyarok!

- olvasható a miniszterelnök bejegyzésében.