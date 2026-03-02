„Soproni Ászok” - Orbán Viktor megmutatta az igazit
Ez a valódi és hamisíthatatlan! Orbán Viktor országjáró körútja itt folytatódott.
Orbán Viktornak a hétfői napja is sűrű volt, hiszen délután Fertőszentmiklóson járt egy családnál, majd innen egy újabb helyszínre vezetett az útja.
Orbán Viktor: Sopronban is tudják: a Fidesz a biztos választás!
A miniszterelnök Sopron felé vette az irányt, ugyanis itt folytatódott az országjárása. A kormányfőre rengetegen voltak kíváncsiak.
Sopronban is tudják: a Fidesz a biztos választás!
- írja a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
