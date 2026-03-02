RETRO RÁDIÓ

„Soproni Ászok” - Orbán Viktor megmutatta az igazit

Ez a valódi és hamisíthatatlan! Orbán Viktor országjáró körútja itt folytatódott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 19:25
országjárás Sopron Orbán Viktor

Orbán Viktornak a hétfői napja is sűrű volt, hiszen délután Fertőszentmiklóson járt egy családnál, majd innen egy újabb helyszínre vezetett az útja.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Sopronban is tudják: a Fidesz a biztos választás!

A miniszterelnök Sopron felé vette az irányt, ugyanis itt folytatódott az országjárása. A kormányfőre rengetegen voltak kíváncsiak.

Sopronban is tudják: a Fidesz a biztos választás!

- írja a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

