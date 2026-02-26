RETRO RÁDIÓ

Szinte megmozdulni is alig tudott: mindenki Orbán Viktorral akart szelfit készíteni - Videó

Egy gombostűt sem lehetett leejteni a teremben. Elképesztő videót közölt Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 18:35
Orbán Viktor országjárás szelfi

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor Lázár Jánossal együtt a Csongrád-Csanád vármegyei Kistelekre látogatott.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Orbán Viktor: Csongrádon a plafon is leszakadt.

A miniszterelnök és Lázár János ezúttal Csongrádból jelentkeztek be, ahol rengetegen jelentek meg. Orbán Viktor a Facebook-oldalán így jellemezte a helyzetet:

Csongrádon a plafon is leszakadt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
