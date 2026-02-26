Szinte megmozdulni is alig tudott: mindenki Orbán Viktorral akart szelfit készíteni - Videó
Egy gombostűt sem lehetett leejteni a teremben. Elképesztő videót közölt Orbán Viktor.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor Lázár Jánossal együtt a Csongrád-Csanád vármegyei Kistelekre látogatott.
Orbán Viktor: Csongrádon a plafon is leszakadt.
A miniszterelnök és Lázár János ezúttal Csongrádból jelentkeztek be, ahol rengetegen jelentek meg. Orbán Viktor a Facebook-oldalán így jellemezte a helyzetet:
Csongrádon a plafon is leszakadt.
