Így biztatták Orbán Viktort Dunaújvárosban a csütörtöki brüsszeli csatára

Orbán Viktor a dunaújvárosi hatalmas tömeg előtt elmondta, hogy miért megy Brüsszelbe. Hatalmas bátorítást kapott a jelenlévőktől.

Egy csatát kell megvívnunk Brüsszelben holnap, mert mint tudják, az ukránok és Zelenszkíj elnök úgy döntött, hogy olajblokád alá vesz Magyarországot és elzárta a Barátság olajvezetéket. Azért teszi ezt, mert követelései vannak Magyarországgal szemben, amit mi, személyesen én, nem vagyok hajlandó teljesíteni. Az egyik ilyen követelése, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról.

- mondta Orbán Viktor, mire hatalmas hangoskodással bátorították őt a tömegből.

Csak keményen!

- hallatszott egy erős férfi hangja ki a tömegből.

Orbán Viktor Országjárás Dunaújváros 2026.03.18. Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy mennyi pénzről van szó, amikor azt mondja, hogy a magyarok pénztárcáját védi meg.

Kedves Dunaújvárosiak és környékbeliek! Ma önök átlagosan egy évben 250 ezer forintot fizetnek a rezsiért. Ez Lengyelországban 900 ezer forint, Csehországban egymillió. Azért, mert leváltak az olcsó orosz energiáról. Ha ezt rólunk is, belőlünk is kikényszerítik, akkor önök a magasabb rezsiárak miatt elveszítenék egy havi keresetüket. A 12 haviből egy havit. Ezért nem egyszerűen politikai és végképp nem külpolitikia kérdésről beszélek, hanem egzisztenciális, családi pénzügyi kérdésekről beszélek. Nem járulhatunk hozzá, hogy Zelenszkij kizsarolja belőlünk, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz energiáról és én holnap Brüsszelben ezt nem is fogom megengedni.

A tömegben mindenki bólogatott és hangosan is bátorították.