A Zsolnay-csodák nyomába eredtünk, mutatjuk, melyik épületeket díszítik Budapesten

Naponta sétálunk Budapest utcáin, de észre sem vesszük a fejünk feletti csodákat. Színpompás tetők, mesebeli kupolák, különleges kerámiadíszek és aprólékosan kidolgozott homlokzatok teszik egyedivé a fővárosi épületeket. A több mint százéves Zsolnay-remekművek nem csak épületelemek, hiszen valóságos történeteket őriznek ezek a falak Budapest aranykorából.

A Zsolnay gyár beszállna az Iparművészeti Múzeum megmentésébe is (Fotó: Gábor Zoltán / Metropol)

A századforduló Budapestjén szinte minden jelentős építész a pécsi Zsolnay-gyár különleges kerámiáit használta épületei díszítésére. Az eredmény lenyűgöző: színes tetők, ragyogó kupolák, mázas díszek és olyan részletek, amelyek ma is a városkép meghatározó elemei. Az 1875 és 1918 közötti időszakban több mint 150 Zsolnay-kerámiával díszített épület készült Budapesten. A historizmustól a magyar szecesszióig számos stílus képviselteti magát, a közös pont pedig a Zsolnay-kerámiák páratlan szépsége és időtállósága.

Egyszerűen gyönyörű a Várkert Bazár (Fotó: Gábor Zoltán / Metropol)

A történet a Várkert Bazárral kezdődött. A Duna-part egyik legszebb épületegyüttesét Ybl Miklós tervezte, és itt jelent meg először látványosan a Zsolnay-féle mázas épületkerámia Budapesten. A pécsi manufaktúra készítette a két árkád majolikakazettáit, az oromzati díszeket, a címereket és a kerámiavázákat.

Nézz fel! Ugye milyen gyönyörű?! (Fotó: Gábor Zoltán / Metropol)

Aki figyelmesen végignézi az árkádsorokat, virágmotívumokkal díszített rombuszokat és nyolcszögeket fedezhet fel, amelyek még ma is ugyanazzal a színpompával ragyognak, mint másfél évszázaddal ezelőtt.

Itt egy egészen más szögből látható a Várkert Bazár (Fotó: Gábor Zoltán / Metropol)

Nem túlzás azt állítani, hogy a Várkert Bazár volt a budapesti Zsolnay-láz kezdete.

Sokan csodálják, ez a Thonet-ház (Fotó: Máté Krisztián / Metropol)

Sokan naponta elsétálnak mellette, mégis kevesen tudják, hogy a Váci utcai Thonet-ház építészettörténeti mérföldkő. Lechner Ödön itt alkalmazott először nagy homlokzati felületen Zsolnay-kerámiát. Az 1888 és 1890 között épült ház nemcsak díszítésében volt forradalmi: vasvázas szerkezete a maga korában Európában és Amerikában is ritkaságnak számított.

Érdemes élőben is megnézni a Thonet-házat (Fotó: Máté Krisztián / Metropol)

A felső szinteket kék színű kerámiaburkolat borítja, amelybe minden második csempén egy „T” betűt formázó motívumot építettek be – így tisztelegve a házat építtető Thonet testvérek előtt. Aki legközelebb a Váci utcában jár, annak érdemes egy pillanatra megállnia és felnéznie.