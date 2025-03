A budavári fekete Madonna titokzatos legendája - elképesztő erőt tulajdonítanak a szobornak

A várnegyed szívében áll a Mátyás templom néven ismert Nagyboldogasszony-templom, aminek a falai őrzik a fekete Madonna szobrot és annak a misztikus legendáját.

A fekete Madonna népszerű a turisták körében Fotó: Mate Krisztian

A török hódoltság idején, 1541-ben a mai Mátyás templomot sebtében mecsetté alakították. Ekkor az értékes Mária-szobrot elfalazták, hogy megóvják a pusztulástól.

1686-ban Buda visszafoglalásakor egy ágyútalálat miatt a templom egyik fala leomlott és előbukkant az elfalazott Madonna. A török védők megdöbbentek és isteni jelként értelmezték a szobor felbukkanását. Megingatta őket a jel, a keresztény seregek még aznap visszafoglalták a várost.

A Fekete Madonna azóta a hit erejét jelképezi. A szobor fekete színe számos találgatásra adott okot. Egyesek szerint a sötét árnyalat a szobor anyagának természetes öregedéséből fakad, míg mások mélyebb, spirituális jelentést tulajdonítanak neki, összekapcsolva a Fekete Madonna-kultusz európai hagyományaival.

A Madonna-szobor az évszázadok során több átalakításon és restauráláson esett át. A legutóbbi felújítás során a szakértők igyekeztek visszaadni eredeti pompáját, hogy a mai látogatók is megcsodálhassák e misztikus műalkotást.

Budavári Fekete Madonna legendája nem csupán egy műalkotás története, hanem a hit, a művészet és a történelem különleges összefonódása. A szobor ma is a Mátyás-templom egyik legértékesebb kincse, misztikumával továbbra is lenyűgözi a látogatókat.