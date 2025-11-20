120 éve nyitották meg a Szent István-bazilikát a hívők előtt – Galéria

A Szent István-bazilika Budapest egyik legikonikusabb látnivalója, amely már 120 éve szolgálja a város lakosságát. Ez a neoreneszánsz mestermű több mint fél évszázados építkezés eredménye, amely tele volt fordulatokkal és kihívásokkal.

A Szent István-bazilika napjainkban – Fotó: Nagy Béla

Az építkezés sok ideig tartott

A bazilika alapkövét 1851-ben rakták le, de csak 1905-ben készült el teljesen. Az építkezés alatt három neves magyar építész – Hild József, Ybl Miklós és Kauser József – is irányította a projektet, akik az építkezés során számos akadállyal szembesültek. A zárókövet, amely tartalmazta a templom építésének dokumentumát, 1906. december 8-án, Ferenc József jelenlétében helyezték el.

Miért tartott több mint ötven évig a Szent István-bazilika építése? Az építkezés elhúzódásának okai között szerepelt a: pénzhiány,

különböző tervmódosítások,

valamint egy 1868-ban történt kupolabeomlás, amely évekre visszavetette az építkezést.

Ez a felvétel a bazilika harangjának megérkezésekor, 1990. augusztus 8-án készült –Fotó: Fortepan / Szigetváry Zsolt

A kezdetek után többször előfordult, hogy elfogyott a forrás, amely miatt le kellett állítani a munkálatokat. A legsúlyosabb incidens azonban 1868-ban történt, amikor egy félkész kupola beomlott, megsemmisítve az addigi szerkezet nagy részét. Ybl Miklósnak ekkor újra kellett terveznie az épületet, modernebb statikai megoldásokkal.

Hogyan szentelték fel a Szent István-bazilikát?

A bazilikát 1905. november 19-én szentelték fel. Az ünnepi misén részt vettek a kor legjelentősebb politikai és egyházi vezetői.

A szentté avatás pillanata különleges szimbolikával bírt: a magyar nemzet ezzel a templommal kívánt méltó emléket állítani Szent István királynak, az államalapítás és a kereszténység meghonosításának. A főoltárban őrzött Szent Jobb ma is a bazilika legfontosabb ereklyéje

– írta meg az Origo.

Mitől különleges a Szent István-bazilika kupolája és harangja?

A kupola 96 méteres magassága megegyezik a Parlamentével. Ez szimbolizálja a világi és egyházi hatalom egyensúlyát. A kilátóról panorámás kilátás nyílik Budapestre, ami ma is népszerű turistaattrakció.

A bazilika öt harangja közül a legnagyobb, a Szent István-harang 9250 kg súlyú, és ünnepi alkalmakkor szólal meg. Ezeket magyar (pl. Ferenc Walser, László Szlezák) és német mesterek készítették, és a PestBuda.hu szerint a kor mesterművei. Ezenkívül fontos megemlíteni, hogy az építkezés során kizárólag magyar szobrász- és festőművészeket kértek fel a műalkotások elkészítésére.

A templom mai nagyharangját a német nép adományaként 1990-ben a passaui Perner cég készítette el. Ez az öntvény Magyarország legnagyobb tömegű harangja.