Budapest elesett: hókáosz bénította meg a fővárost, de Karácsony csak posztolgat
Brutális hóhelyzet alakult ki Budapesten: járhatatlan utak, eltűnt sávok, lefagyott villamosváltok. A hókáosz egészen elképesztő, az emberek alig tudnak közlekedni.
Hókáosz alakult ki Budapesten szerda reggelre. Jelentős havazás érte el a fővárost, de a budapesti közlekedési állapotok messze túlmutattak azon, amit egy „nehéz téli napként” lehetne elintézni.
Hogy főváros vezetése nem tud mit kezdeni a helyzettel, jól leírja, amit az egyik olvasónk jelzett. Ő Dunakesziről jár be dolgozni Budapestre, autóval. Ahogy azt elmondta, és fotókkal is bizonyította, a 2-es számú főút jól takarított, biztonságosan járható. A burkolat látszott, a sávok felismerhetők voltak, az autók egyenletesen haladtak.
Amint azonban az ember befordul Budapestre, drámai változás tapasztalható. Az utakon csak az autók által vájt nyomokon lehetett haladni. A sávjelzések sok helyen teljesen eltűntek, a külső sávokban pedig a járdáról lenyomott, felgyűlt hó torlaszolja el az utat. Hókotrásnak vagy síkosságmentesítésnek nyoma sincs.
Hogy hókotróval nem lehet találkozni, többen is megírták a közösségi oldalakon.
A tömegközlekedésben is komoly fennakadások alakultak ki: több helyen lefagytak a villamosváltók, járatok maradtak ki vagy közlekedtek kiszámíthatatlanul.
A buszmegállók megközelíthetetlenek. Erről Lehoczki Ádám a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának képviselője posztolt fotót a közösségi oldalán.
Közben a főváros vezetése kommunikációs szinten egészen más képet festett. Karácsony Gergely a közösségi oldalán így értékelte a helyzetet:
Személyesen teszteltem: a város forgalmasabb útjai még a város legmagasabb pontján is tökéletesen járhatók.
Ez az állítás azonban köszönőviszonyban sincs a tapasztalható valósággal. A „tökéletesen járható” utak helyett csúszós, hóval borított főútvonalak, eltűnt sávok és araszoló forgalom jellemezte a várost.
A kialakult helyzetre reagált Szentkirályi Alexandra is, aki szerint nem a havazás ténye, hanem a városvezetés hozzáállása a legnagyobb probléma:
Sok hó esett, nehéz eltakarítani, de az, hogy a főpolgármester nagy arccal már tegnap ünnepeltette magát kiváló hókotró munkájáért, azért elég pofátlan.
Hozzátette: már tegnap este is kiszámíthatatlanul közlekedtek a villamosok, a főbb útvonalakon pedig csak araszolni lehetett, a mellékutcák állapotáról nem is beszélve. Ma reggelre a helyzet tovább romlott.
Szentkirályi kiemelte: elismerés illeti azokat a dolgozókat, akik éjjel-nappal próbálták takarítani a havat – a gond nem velük van, hanem a döntéshozatal szintjén.
A hókáoszt nem ismeri el Karácsony Gergely:
A budapestieket pedig joggal háborítja fel, hogy a főpolgármester ebben a helyzetben a lájkokért versenyez.
A hó
- nem rendkívüli jelenség
- nem először esik
- és nem is csak egyetlen napig tart.
- Sőt, előre jelezték is, hogy ilyen mértékű havazás várható. Korán reggel is havazhat, éjszaka is, erre pedig fel kell készülni. A hókáosz csak egy újabb bizonyíték arra, hogy Karácsony Gergely megbukott.
