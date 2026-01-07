RETRO RÁDIÓ

Budapest elesett: hókáosz bénította meg a fővárost, de Karácsony csak posztolgat

Brutális hóhelyzet alakult ki Budapesten: járhatatlan utak, eltűnt sávok, lefagyott villamosváltok. A hókáosz egészen elképesztő, az emberek alig tudnak közlekedni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 10:25
Budapest Karácsony Gergely havazás

Hókáosz alakult ki Budapesten szerda reggelre. Jelentős havazás érte el a fővárost, de a budapesti közlekedési állapotok messze túlmutattak azon, amit egy „nehéz téli napként” lehetne elintézni.

hókáosz
Hókáosz: Budapest teljesen elesett / Fotó: Metropol

Hogy főváros vezetése nem tud mit kezdeni a helyzettel, jól leírja, amit az egyik olvasónk jelzett. Ő Dunakesziről jár be dolgozni Budapestre, autóval. Ahogy azt elmondta, és fotókkal is bizonyította, a 2-es számú főút jól takarított, biztonságosan járható. A burkolat látszott, a sávok felismerhetők voltak, az autók egyenletesen haladtak. 

A kettes főút már korán reggel le volt takarítva

Amint azonban az ember befordul Budapestre, drámai változás tapasztalható. Az utakon csak az autók által vájt nyomokon lehetett haladni. A sávjelzések sok helyen teljesen eltűntek, a külső sávokban pedig a járdáról lenyomott, felgyűlt hó torlaszolja el az utat. Hókotrásnak vagy síkosságmentesítésnek nyoma sincs.

Budapesten  nincs nyoma hótakarításnak

Hogy hókotróval nem lehet találkozni, többen is megírták a közösségi oldalakon.

A tömegközlekedésben is komoly fennakadások alakultak ki: több helyen lefagytak a villamosváltók, járatok maradtak ki vagy közlekedtek kiszámíthatatlanul. 

A buszmegállók megközelíthetetlenek. Erről Lehoczki Ádám a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának képviselője posztolt fotót a közösségi oldalán.

Közben a főváros vezetése kommunikációs szinten egészen más képet festett. Karácsony Gergely a közösségi oldalán így értékelte a helyzetet:

Személyesen teszteltem: a város forgalmasabb útjai még a város legmagasabb pontján is tökéletesen járhatók.

A biciklisávot ellepte a hó, így a biciklisek is az autók mellett próbáltalk közlekedni reggel Fotó:Metropol

Ez az állítás azonban köszönőviszonyban sincs a tapasztalható valósággal. A „tökéletesen járható” utak helyett csúszós, hóval borított főútvonalak, eltűnt sávok és araszoló forgalom jellemezte a várost.

A Teréz körúton sem volt hókotrás / Fotó: Metropol

A kialakult helyzetre reagált Szentkirályi Alexandra is, aki szerint nem a havazás ténye, hanem a városvezetés hozzáállása a legnagyobb probléma:

Sok hó esett, nehéz eltakarítani, de az, hogy a főpolgármester nagy arccal már tegnap ünnepeltette magát kiváló hókotró munkájáért, azért elég pofátlan.

Hozzátette: már tegnap este is kiszámíthatatlanul közlekedtek a villamosok, a főbb útvonalakon pedig csak araszolni lehetett, a mellékutcák állapotáról nem is beszélve. Ma reggelre a helyzet tovább romlott.

Fotó: Metropol

Szentkirályi kiemelte: elismerés illeti azokat a dolgozókat, akik éjjel-nappal próbálták takarítani a havat – a gond nem velük van, hanem a döntéshozatal szintjén.

A gyalogátkelő helyek sincsenek letakarítva / Fotó: Metropol

A hókáoszt nem ismeri el Karácsony Gergely:

A budapestieket pedig joggal háborítja fel, hogy a főpolgármester ebben a helyzetben a lájkokért versenyez.  

Fotó: Metropol

 

A hó 

  • nem rendkívüli jelenség
  •  nem először esik
  •  és nem is csak egyetlen napig tart. 
  • Sőt, előre jelezték is, hogy ilyen mértékű havazás várható. Korán reggel is havazhat, éjszaka is, erre pedig fel kell készülni. A hókáosz csak egy újabb bizonyíték arra, hogy Karácsony Gergely megbukott.


 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu