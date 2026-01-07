Budapest elesett: hókáosz bénította meg a fővárost, de Karácsony csak posztolgat

Hókáosz alakult ki Budapesten szerda reggelre. Jelentős havazás érte el a fővárost, de a budapesti közlekedési állapotok messze túlmutattak azon, amit egy „nehéz téli napként” lehetne elintézni.

Hókáosz: Budapest teljesen elesett / Fotó: Metropol

Hogy főváros vezetése nem tud mit kezdeni a helyzettel, jól leírja, amit az egyik olvasónk jelzett. Ő Dunakesziről jár be dolgozni Budapestre, autóval. Ahogy azt elmondta, és fotókkal is bizonyította, a 2-es számú főút jól takarított, biztonságosan járható. A burkolat látszott, a sávok felismerhetők voltak, az autók egyenletesen haladtak.

A kettes főút már korán reggel le volt takarítva

Amint azonban az ember befordul Budapestre, drámai változás tapasztalható. Az utakon csak az autók által vájt nyomokon lehetett haladni. A sávjelzések sok helyen teljesen eltűntek, a külső sávokban pedig a járdáról lenyomott, felgyűlt hó torlaszolja el az utat. Hókotrásnak vagy síkosságmentesítésnek nyoma sincs.

Budapesten nincs nyoma hótakarításnak

Hogy hókotróval nem lehet találkozni, többen is megírták a közösségi oldalakon.

A tömegközlekedésben is komoly fennakadások alakultak ki: több helyen lefagytak a villamosváltók, járatok maradtak ki vagy közlekedtek kiszámíthatatlanul.

A buszmegállók megközelíthetetlenek. Erről Lehoczki Ádám a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának képviselője posztolt fotót a közösségi oldalán.

Közben a főváros vezetése kommunikációs szinten egészen más képet festett. Karácsony Gergely a közösségi oldalán így értékelte a helyzetet:

Személyesen teszteltem: a város forgalmasabb útjai még a város legmagasabb pontján is tökéletesen járhatók.

A biciklisávot ellepte a hó, így a biciklisek is az autók mellett próbáltalk közlekedni reggel Fotó:Metropol

Ez az állítás azonban köszönőviszonyban sincs a tapasztalható valósággal. A „tökéletesen járható” utak helyett csúszós, hóval borított főútvonalak, eltűnt sávok és araszoló forgalom jellemezte a várost.

A Teréz körúton sem volt hókotrás / Fotó: Metropol

A kialakult helyzetre reagált Szentkirályi Alexandra is, aki szerint nem a havazás ténye, hanem a városvezetés hozzáállása a legnagyobb probléma:

Sok hó esett, nehéz eltakarítani, de az, hogy a főpolgármester nagy arccal már tegnap ünnepeltette magát kiváló hókotró munkájáért, azért elég pofátlan.

Hozzátette: már tegnap este is kiszámíthatatlanul közlekedtek a villamosok, a főbb útvonalakon pedig csak araszolni lehetett, a mellékutcák állapotáról nem is beszélve. Ma reggelre a helyzet tovább romlott.