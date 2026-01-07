RETRO RÁDIÓ

Narancs riasztás havazás miatt, több vármegyében lesz hófúvás

A téli időjárás miatt mindenki figyeljen oda az utakon. Hófúvás és havazás veszélye miatt narancs riasztás van érvényben.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.07. 09:20
Módosítva: 2026.01.07. 10:01
Az új évvel beköszöntött a tél is, megérkezett országszerte a havazás is. Ám a téli időjárás komoly kockázatokat rejt önmagában. Mindazokon túlmenően, az ország több területén a hófúvás miatt másodfokú, azaz narancs riasztás van érvényben.

narancs riasztás
Több vármegyében másodfokú riasztás van / Fotó: Pexels

Narancs riasztás van érvényben hófúvás miatt

A Köpönyeg arra figyelmeztetett, hogy a friss hóval borított területeken a viharos széllökések jelentős hótorlaszokat alakíthatnak ki, ami közlekedési nehézségeket okozhat. Az érintett területek a következők: 

Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére kedd éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt, szerdára pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére.

Szerda estig az Észak- és Nyugat-Dunántúlon az északi szél időnként 45 kilométer/órás széllökésekkel fújhat, ami tovább fokozhatja a hófúvást. Északkelet-Magyarországon, különösen a Bodrogköz térségében, szerda délelőttig viharos széllökések is kialakulhatnak, amelyek már jelentősebb hótorlaszokat emelhetnek.

 

narancs riasztás
Íme a narancs riasztással érintett vármegyék / Grafikon: HungaroMet

A hatóságok arra kérik az autósokat és az útnak indulókat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális időjárási és útviszonyokról – írja a HungaroMet.


 

