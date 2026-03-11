Megható pillanatok: szerda este, Vecsésről hazafelé tartva Orbán Viktor még telefonon beszélt az édesanyjával. Miközben az egész ország arról beszél, hogy a miniszterelnököt és a családját Ukrajnából megfenyegették, a kormányfő édesanyja egészen más miatt aggódik a fiáért.

(Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Anya csak egy van

– írta a videó mellé a miniszterelnök a Facebook-oldalán.