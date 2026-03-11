Orbán Viktor: Anya csak egy van
Vecsésről hazafelé még telefonon beszélt az anyukájával a miniszterelnök.
Megható pillanatok: szerda este, Vecsésről hazafelé tartva Orbán Viktor még telefonon beszélt az édesanyjával. Miközben az egész ország arról beszél, hogy a miniszterelnököt és a családját Ukrajnából megfenyegették, a kormányfő édesanyja egészen más miatt aggódik a fiáért.
Anya csak egy van
– írta a videó mellé a miniszterelnök a Facebook-oldalán.
