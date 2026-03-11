Így örülnek a tiszások, hogy megfenyegették Orbán Viktor családját
Nincsenek szavak Magyar Péter híveinek könyörtelenségére. Top 10!
Egy YouTube-oldalra felkerült videóban egy ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje megfenyegette Orbán Viktort és családját. Zelenszkijnek is üzent, azt mondta, nem kell nekik a miniszterelnök címe sem...az újabb súlyos fenyegetésnek nagyon örültek Magyar Péter hívei. A Ripost összegyűjtötte a 10 legdurvább tiszás reakciót.
1. Alakul ez kérem szépen
Ez a választópolgár rendkívül demokratikusan meg sem akarja várni a szavazás napját.
2. Majd az ukránok
Ez a tiszás szavazó nem akar bajlódni. Hazaárulni persze igen, de az Magyar Péternél nem gond. Sőt.
3. Jönnek az ukránok!
„Rettegj, Viktor!” – üzeni a nemzeti szuverenitás esküdt ellensége, egy nagyon buta tiszás szavazó, a 444 törzsolvasója.
4. Az ukránok megoldják!
A 444 furcsa olvasója itt is kifejti véleményét, meg sem várná az áprilist a demokrácia esküst ellensége, hiszen „Péter a jó oldalon”, szegény.
5. Hálás az ukránoknak
„Megspóroltak nekünk egy mocskos melót” – vallja a hazaárulás egyik tiszás nagykövete.
6. Ne nekünk kelljen
Vigyék el az ukránok Magyarország miniszterelnökét – mondja a tiszás kommentelő. Hova?
7. Hahaha!
Teljes zavar Beáta fejében. Reméljük, a miniszterelnök örül, ha megússza. Mi is örülünk majd, ha megússzuk. Beátát.
8. Kivégezni mindenkit
Vajon Ruszin-Szendi poszterek vannak a kommentelő szobájában? És ha igen, tokaplasztika előtti vagy utáni képek?
9. Jó lesz már
Segítenek az ukránok, Peti barátai. Köszönjük, ennyi infó elég.
10. Nem leszünk orosz gyarmat!
Inkább ukrán gyarmat! – reagált erre a kommentre is a Ripost.
+1 Jó is!
Milyen kellemes ember lehet a kommentelő. Biztosan kellemetlen lesz az ébredés április 13-án...
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre