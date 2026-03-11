Így örülnek a tiszások, hogy megfenyegették Orbán Viktor családját

Egy YouTube-oldalra felkerült videóban egy ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje megfenyegette Orbán Viktort és családját. Zelenszkijnek is üzent, azt mondta, nem kell nekik a miniszterelnök címe sem...az újabb súlyos fenyegetésnek nagyon örültek Magyar Péter hívei. A Ripost összegyűjtötte a 10 legdurvább tiszás reakciót.

1. Alakul ez kérem szépen

Ez a választópolgár rendkívül demokratikusan meg sem akarja várni a szavazás napját.

2. Majd az ukránok

Ez a tiszás szavazó nem akar bajlódni. Hazaárulni persze igen, de az Magyar Péternél nem gond. Sőt.

3. Jönnek az ukránok!

„Rettegj, Viktor!” – üzeni a nemzeti szuverenitás esküdt ellensége, egy nagyon buta tiszás szavazó, a 444 törzsolvasója.

4. Az ukránok megoldják!

A 444 furcsa olvasója itt is kifejti véleményét, meg sem várná az áprilist a demokrácia esküst ellensége, hiszen „Péter a jó oldalon”, szegény.

5. Hálás az ukránoknak

„Megspóroltak nekünk egy mocskos melót” – vallja a hazaárulás egyik tiszás nagykövete.

6. Ne nekünk kelljen

Vigyék el az ukránok Magyarország miniszterelnökét – mondja a tiszás kommentelő. Hova?

7. Hahaha!

Teljes zavar Beáta fejében. Reméljük, a miniszterelnök örül, ha megússza. Mi is örülünk majd, ha megússzuk. Beátát.

8. Kivégezni mindenkit

Vajon Ruszin-Szendi poszterek vannak a kommentelő szobájában? És ha igen, tokaplasztika előtti vagy utáni képek?

9. Jó lesz már

Segítenek az ukránok, Peti barátai. Köszönjük, ennyi infó elég.

10. Nem leszünk orosz gyarmat!

Inkább ukrán gyarmat! – reagált erre a kommentre is a Ripost.

+1 Jó is!

Milyen kellemes ember lehet a kommentelő. Biztosan kellemetlen lesz az ébredés április 13-án...



