Ismét drogtanyává vált egy józsefvárosi ház, rendszeresen berúgják a kaput

Elviselhetetlenné vált a helyzet a Lujza utca 23. szám alatti társasházban: a lakók szerint drogosok járnak be a lépcsőházba, rendszeresen berúgják a kaput, és a közös tereket használják „mellékhelyiségként”. A józsefvárosi társasház esete nem egyedi.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.10. 05:00
A józsefvárosi társasházaknál sok helyen probléma a drog, a drogosok jelenléte. A Lujza utca 23-ban is ugyanez a helyzet. A kétségbeesett lakók már aláírást is gyűjtöttek, és az önkormányzathoz fordultak segítségért, de állításuk szerint eddig semmi sem történt. Az ügyben Ferencz Orsolya is megszólalt, aki szerint a kerület drogpolitikája súlyosbította a helyzetet.

A józsefvárosi társasházak jelentős része küzd a drogosokkal

A beszámolók szerint a ház gyakorlatilag drogtanyává vált: a drogfogyasztók rendszeresen bemennek az udvarra és a folyosókra, a kaput naponta többször is berúgják, a közös tereket pedig vécéként használják. A lakók szerint a helyzet az elmúlt években drámaian romlott, mostanra pedig már tűrhetetlen lett. Már aláírásgyűjtésbe is kezdtek, és a jegyzőhöz fordultak segítségért, ám úgy érzik, hogy panaszuk eddig nem vezetett eredményre.

Az ügyre Ferencz Orsolya is reagált közösségi oldalán. A politikus számára különösen szomorú a történet, mert korábban ő vezette Józsefvárosban a Kábítószer-egyeztető Fórumot, amelynek idején sikerült jelentősen visszaszorítani a drogterjesztést a kerületben.


Felidézte: akkoriban több intézkedést is hoztak a droghálózatok visszaszorítására, és például megszüntették tűcsereprogramot működtető Kék Pontot.

Ferencz Orsolya szerint  a 2019-es önkormányzati választás után a helyzet megváltozott. A Pikó András vezette új kerületi vezetés egyik első lépése az volt, hogy visszahozta a Kék Pontot, valamint olyan civil szervezeteket támogatott, amelyek  a drogliberalizáció irányába mozdítják el a kerület politikáját.

A drogosok jelenléte azonban nem csak egyetlen házat érint. A Metropol korábban több olyan esetről is beszámolt, amikor teljes társasházakat leptek el a drogfogyasztók és dílerek Józsefvárosban. Ilyen történt például a Stáhly utcában és az Illés utcában is. Volt olyan ház is, ahol a lakók már odáig jutottak, hogy cetlit ragasztottak ki a kapura: közölték, hogy a díler elköltözött, ezért ne rúgják be a kaput a vásárlók.

A kerület egyes részein a lakók szerint látványos romlás indult el az elmúlt években. Egyre több a szemét az utcákon, megszaporodtak a patkányok, és a drogfogyasztás jelei is egyre gyakrabban láthatók. Sokan úgy érzik, bizonyos területeken megindult a visszagettósodás. Kozma Lajos önkormányzati képviselő korábban úgy fogalmazott: Józsefváros egyes részein könnyebb kábítószerhez jutni, mint friss zsemléhez. A rendőrség az elmúlt időszakban több esetben is fellépett drogdílerekkel szemben a kerületben. 

A józsefvárosi droghelyzetet súlyosbítja a kerület liberális drogstratégiája

Mindeközben a józsefvárosi önkormányzat új drogstratégiát készített, amelyet azzal indokolnak, hogy a probléma kezeléséhez ártalomcsökkentő szemléletre van szükség. Ez azonban, a fővárosi drogstratégiához hasonlóan, valójában a zéró tolerancia feladását jelenti, és a drogfogyasztás hallgatólagos elfogadásához vezethet.

 

