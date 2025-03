A józsefvárosi droghelyzet egyre súlyosabb. Itt mindennap találkozni a hatásával és a probléma súlyosságával, zombik és dílerek lepik el a köztereket már fényes nappal is. A Fidesz budapesti elnöke és fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal, Ferencz Orsolya országgyűlési képviselővel, és kerületi képviselőkkel járta be a legkiszolgáltatottabb területet. A terepszemlére a Metropol stábja is elkísérte őket.

A józsefvárosi droghelyzet nem csak a függők problémája, a kerületieknek is komoly problémát okoz. Fotó: Markovics Gábor

Budapesten három kerület érintett a legsúlyosabban a drogterjesztés és fogyasztás terén, az egyik Józsefváros. A látogatás célja az volt, hogy saját szemükkel mérjék fel a helyzetet és a lakosságtól kapjanak első kézből információt. Rögtön induláskor megjelent egy bácsi, aki a Teleki téren lakik és az ablakból rendszeresen látja a dílereket és a fogyasztókat.

Két hétbe egyszer látom, hogy jön egy rendőrautó, akkor egy bizonyos fél órára, háromnegyed órára eltűnnek. Ahogy az elmegy, visszajönnek. Nem annyian, többen.

- mesélte el tapasztalatait. Hozzátette: este már nem mer lemenni és az unokáját sem meri leengedni a térre. Döbbenetes történeteket mondott el a jelen lévő politikusoknak: ég a tűz, ami felett melegítik a kanalat, egyik lány szúrja be a másikat, jön a díler kis táskával és osztja szét az árut.

A Teleki téren lakók mindennapos elszenvedői a kialakult helyzetnek Fotó: Markovics Gábor

A helyiek elmondták: a Kálvária tér körülbelül két éve a kerület egyik legproblémásabb pontja. A lakók szerint az esti órákban szinte teljesen kisajátítják a teret a dílerek és a fogyasztók. A bejárás az Oltalom Egyesület épülete mellett vezetett el. Ferencz Orsolya, aki korábban kerületi képviselő is volt, elmagyarázta: az utcai jelenlét és a drogok összeköthetők. Innen a Magdolna utcába mentünk, ahol egykor a tűcsere program működött. A hely bezárt, de most újra akarja indítani a kerület balos vezetése.

A 2010-es évek elején Józsefvárosban bevezették a Kék Pont tűcsere programot. Ez egy tűosztogatássá fajult. Józsefváros utcáit, tereit százezrével lepték el a használt fecskendők. Több tűszúrásos baleset és probléma adódott ebből, ami szinte élhetetlenné tette Józsefvárosnak a tereit.

- magyarázta Ferencz Orsolya.