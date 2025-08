Újabb káosz a nyári csendben: Karácsony szétverte a Bajcsyn is a forgalmat

Karácsony legújabb döntése miatt a 9-es busz és a 72-es troli már nem élvez elsőbbséget, a buszsáv megszünt, a bicikliseké a terep papíron a Bajcsy-Zsilinszky utcában.

Karácsony legújabb döntése kiborította az autósokat Fotó: Kovács Dávid

A valóságban káoszba fulladva működik az újítás, a kerékpárosok új sávja inkább emlékeztet egy forgalmi sáv szélére felkent falfirkára, mint biztonságos közlekedési infrastruktúrára. A buszok és a trollik továbbra is itt próbálnak lavírozni, a felfestés maradt ugyan, de már tábla tiltja a használatot.

Ez a nyári ajándék Karácsonytól Karácsonynak

– írta ironikusan egy kommentelő. A szakértők nem kímélik a főpolgármestert: még Karácsony Gergely korábbi önmagával is szembe megy.

Megtudtuk: a terv soha nem járt szakbizottság előtt, a Magyar Kerékpárosklub javaslata alapján festették fel ezeket az új sávokat.

Fotó: Kovács Dávid

A Bajcsyn eddig is volt bringaút, a nyugati járdán, korlátokkal elkerítve. Most viszont egy új, alig fél méter széles „kerékpársáv” jelent meg az úttesten, ahol autó, busz és bringa próbálja megosztani egymással a helyet. Közlekedésbiztonsági szempontból ez már nem csak káosz, hanem balesetveszély is.

Ez a kerékpársáv is ott van, ez a járdából veszi el a helyet Fotó: Kovács Dávid

Ez nem kerékpársáv, hanem egy életveszélyes kompromisszum. A sáv szélessége sem felel meg az előírásoknak, és a buszok is itt kénytelenek haladni. Ez nem a bringások számát növeli, hanem az autósokét.

- írják az egyik fővárosi közösségi közlekedéssel foglalkozó Facebook-oldalon.

Fotó: Kovács Dávid

A friss adatokból kiderül: a kerékpárosok aránya valóban nőtt az elmúlt években: 1%-ról 5%-ra ugrott a részesedésük a közlekedésben. Csakhogy mindeközben az autóhasználat 9%-kal nőtt, a tömegközlekedésé 10%-kal csökkent és 3%-kal kevesebben is gyalogolnak.

A Bajcsyn is van már bringaút a járdán, a buszsávon is volt kijelölt kerékpárnyom. Most meg mindenki egyszerre akar egy sávban közlekedni. Hát gratulálok!

– írja egy felháborodott budapesti.

A szakértők szerint a belváros „visszafoglalása” a bicikliseknek és turistáknak politikai programmá vált, miközben a lakosság évről évre csökken: az V., VI. és VII. kerület lakossága 2016 óta 20%-kal apadt.