Torokfájással ment kórházba, nem sokkal később meghalt a fiatal lány

Torokfájással szállították kórházba a 22 éves fiatal lányt, aki nem sokkal diagnózisa után meghalt. Az észak-írországi Amy Forsythe-t a belfasti Ulster kórházba szállították, miután tavaly novemberben megbetegedett. A 22 éves lánynak fájt a torka, ami tályoghoz vezetett és elzárta a légutakat.

Torokfájás miatt került kórházba, de belehalt Fotó: freepik.com

Öt napig küzdött az életéért az intenzív osztályon, miután november 16-án tragikus módon elhunyt. Családja közel 15 ezer fontot gyűjtött, amíg az intenzív osztály utolsó napjaiban ápolta a lányt.

Amy volt a legidősebb gyermekünk. Több mint egy éve tért vissza a Liverpool John Moore Egyetemről, miután újságírói diplomát szerzett. Tanári asszisztensként dolgozott, és tanári képzésre készült

- idézi Amy édesanyját, Nicolát a Mirror.

Tavaly novemberben Amy rosszul lett. Az édesanyja elmesélte, hogyan hívtak mentőt, majd Amy intenzív osztályon feküdt addig az öt napig, amíg el nem hunyt.

„Az intenzív osztályon dolgozó csapat fantasztikus volt, ezért úgy döntöttünk, hogy szeretnénk valamivel viszonozni a segítségüket, és elkezdtünk adományokat gyűjteni. Amy temetésén csak a családtagoktól kértünk virágokat, és a barátok és rokonok virágok helyett adományokat tettek, így 2500 fontot gyűjtöttünk össze a kórház számára.”

A család szerette volna, ha az adománygyűjtés tükrözi Amy vidám személyiségét.

Ez egy csodálatos adomány az osztálynak ebben a tragikus időszakban a család számára. Megtiszteltetés volt az intenzív osztály orvosai és ápolóinak csapata számára, hogy ott lehettek, és támogathatták Amyt és szeretteit egy ilyen szomorú úton

- fejezte ki háláját az intenzív osztály.

A kórház az adományt fejlesztésekre fogja fordítani és gondoskodik róla, hogy Amy emlékére valami rózsaszínt vagy sárgát is belerakjanak. A család abban reménykedik, hogy más családok számára is változást hoz az adománygyűjtés.