Ahogy arról korábban már beszámoltunk, kedden tartott a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlését. Az eseményen pedig Szentkirályi Alexandra mellett beszédet mondott Orbán Viktor is.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: A baloldali városvezetés és a Tisza együttműködése a csőd szélére juttatta Budapestet

A miniszterelnök a rendezvényről most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben Orbán Viktor Budapest helyzetéről beszél. A miniszterelnök megfigyelte, hogy miközben a fővárosban baj, baj hátán van, aközben egy ukrán és egy pride zászlónak mindig akad hely. A másik észrevétele pedig az, hogy megtudhatjuk, milyen az, amikor a Tisza Párt egy baloldali kormányzásnak a része.

- fűzte a videójához Orbán Viktor, amelyet alább tudsz megtekinteni: