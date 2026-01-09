RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A baloldali városvezetés és a Tisza együttműködése a csőd szélére juttatta Budapestet

Újabb videóval jelentkezett a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.09. 13:15
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, kedden tartott a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlését. Az eseményen pedig Szentkirályi Alexandra mellett beszédet mondott Orbán Viktor is.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök a rendezvényről most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben Orbán Viktor Budapest helyzetéről beszél. A miniszterelnök megfigyelte, hogy miközben a fővárosban baj, baj hátán van, aközben egy ukrán és egy pride zászlónak mindig akad hely. A másik észrevétele pedig az, hogy megtudhatjuk, milyen az, amikor a Tisza Párt egy baloldali kormányzásnak a része.

A baloldali városvezetés és a Tisza együttműködése a csőd szélére juttatta Budapestet

- fűzte a videójához Orbán Viktor, amelyet alább tudsz megtekinteni:

 

