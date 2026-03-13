Merész vállalást tett a cég: 2028-ban megszülethet az első feltámasztott mamut!

Az amerikai biotechnológiai cég, a Colossal Bioscience több mint 50 mamut genomot gyűjtött össze, amelyek 1,2 millió évnyi evolúciót fednek le, azzal a céllal, hogy 2028-ra embriókat hozzanak létre. A program ellenzői azzal érvelnek, hogy az erőforrásokat és a finanszírozást az élő, veszélyeztetett fajokra kellene fordítani, amelyek azonnali segítségre szorulnak, de a Colossal fenntartja, hogy a körülbelül 10 ezer évvel ezelőtt eltűnt állat újraélesztése segíthet az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

A jégkorszak óriásai visszatérnek? – Így hoznák vissza a gyapjas mamutot

A kutatók a mamut genetikai állományát a legközelebbi élő rokona, az ázsiai elefánt DNS-ével vetették össze. A szakemberek több száz génre összpontosítanak, amelyek meghatározzák a mamut jellegzetes jellemzőit: vastag szőrzet, tömör fülek, extra zsír a melegért és a fehérjék, amelyek extrém hidegben működnek.

A stratégia magában foglalja az elefántsejtek génszerkesztési technológiával történő módosítását, majd klónozási módszerek alkalmazását a módosított sejtek embriókká alakítására, amelyeket béranyákba ültetnek be. Az eredmény nem egy gyapjas mamut valódi, 100%-os genetikai másolata lenne, hanem egy „hibrid”, amely lemásolja a mamut megjelenését és viselkedését.

A dallasi székhelyű Colossal első lépésként gyorsan szaporodó laboratóriumi egereken kísérletezi ki a genetikai módosítások kombinációit. A tavalyi tesztek figyelemre méltó eredményeket hoztak: a létrehozott, hosszú és hullámos, aranyszínű szőrzetet viselő „gyapjas egerek” sikeresen átadták ezeket a tulajdonságokat utódaiknak nyilvánvaló egészségügyi komplikációk nélkül.

A gyapjas mamutok korábban Európától Észak-Amerikáig terjedő területeken vándoroltak, hatalmas füves ökoszisztémát létrehozva. Alapvető legelőkként a havat zúzták lábuk alá, elnyomták a bokrokat és fákat, magokat terjesztettek, és segítettek a örök fagy (permafroszt) állapot megtartásában a téli hónapokban.

Bizonyos kutatók elmélete szerint a mamutok visszatelepítése a tundrára döntő szerepet játszhat az permafroszt megőrzésében. Ezzel lassítható lenne a talaj felengedése és a káros gázok kibocsátása. A Colossal szerint a genetikailag módosított, mamutszerű elefántok valódi ökoszisztéma-építészként formálnák át az egyre melegedő sarkvidéki tájat.