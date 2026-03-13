Merész vállalást tett a cég: 2028-ban megszülethet az első feltámasztott mamut!
Jurrasic Park a valóságban? A világ eső kihallás elleni cége azt állítja, hogy jó úton halad afelé, hogy néhány éven belül visszahozza a gyapjas mamutot.
Az amerikai biotechnológiai cég, a Colossal Bioscience több mint 50 mamut genomot gyűjtött össze, amelyek 1,2 millió évnyi evolúciót fednek le, azzal a céllal, hogy 2028-ra embriókat hozzanak létre. A program ellenzői azzal érvelnek, hogy az erőforrásokat és a finanszírozást az élő, veszélyeztetett fajokra kellene fordítani, amelyek azonnali segítségre szorulnak, de a Colossal fenntartja, hogy a körülbelül 10 ezer évvel ezelőtt eltűnt állat újraélesztése segíthet az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.
A jégkorszak óriásai visszatérnek? – Így hoznák vissza a gyapjas mamutot
A kutatók a mamut genetikai állományát a legközelebbi élő rokona, az ázsiai elefánt DNS-ével vetették össze. A szakemberek több száz génre összpontosítanak, amelyek meghatározzák a mamut jellegzetes jellemzőit: vastag szőrzet, tömör fülek, extra zsír a melegért és a fehérjék, amelyek extrém hidegben működnek.
A stratégia magában foglalja az elefántsejtek génszerkesztési technológiával történő módosítását, majd klónozási módszerek alkalmazását a módosított sejtek embriókká alakítására, amelyeket béranyákba ültetnek be. Az eredmény nem egy gyapjas mamut valódi, 100%-os genetikai másolata lenne, hanem egy „hibrid”, amely lemásolja a mamut megjelenését és viselkedését.
A dallasi székhelyű Colossal első lépésként gyorsan szaporodó laboratóriumi egereken kísérletezi ki a genetikai módosítások kombinációit. A tavalyi tesztek figyelemre méltó eredményeket hoztak: a létrehozott, hosszú és hullámos, aranyszínű szőrzetet viselő „gyapjas egerek” sikeresen átadták ezeket a tulajdonságokat utódaiknak nyilvánvaló egészségügyi komplikációk nélkül.
A gyapjas mamutok korábban Európától Észak-Amerikáig terjedő területeken vándoroltak, hatalmas füves ökoszisztémát létrehozva. Alapvető legelőkként a havat zúzták lábuk alá, elnyomták a bokrokat és fákat, magokat terjesztettek, és segítettek a örök fagy (permafroszt) állapot megtartásában a téli hónapokban.
Bizonyos kutatók elmélete szerint a mamutok visszatelepítése a tundrára döntő szerepet játszhat az permafroszt megőrzésében. Ezzel lassítható lenne a talaj felengedése és a káros gázok kibocsátása. A Colossal szerint a genetikailag módosított, mamutszerű elefántok valódi ökoszisztéma-építészként formálnák át az egyre melegedő sarkvidéki tájat.
Néhány evolúcióbiológus azonban azt állítja, hogy egy elefánt mamuthoz hasonló megjelenésű és viselkedésűvé tétele nem valódi feltámadás, hanem egy mesterségesen létrehozott élőlény kifejlesztése. Illetve nehéz kérdések merülnek fel a költségekkel, az állatjóléttel és azzal kapcsolatban is, hogy a korlátozott természetvédelmi finanszírozásnak az élő fajokat kellene-e előtérbe helyeznie.
A Colossal válasza szerint ez a technológia megvédhetné a mai vadvilágot. A vállalat létrehozott egy nonprofit részleget, a Colossal Alapítványt, amely állítása szerint több tucat természetvédelmi kezdeményezést támogat – számolt be róla a Daily Star.
