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Sok napsütés, emelkedő hőmérséklet - Közeledik a nyár

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Egyre kevesebb zivatar várható, miközben a nap egyre erősebb sugarakkal hozza el hazánkba a nyarat. Ilyen időjárás lesz hétvégén!

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.06. 06:00
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Egyre naposabb időjárás várható. Délelőtt keleten is szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet. A fátyol- és gomolyfelhők mellett legalább többórás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk. A Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás csak helyenként élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, írja a met.hu.

Napos időjárással ajándékoz meg a hétvége
Napos időjárással ajándékoz meg a hétvége
Fotó: Pexels (illusztráció!)

Ilyen időjárásra számíthatunk a hétvégén

Szombat

A reggeli órákban még előfordulhat néhol futó zápor, ezt követően azonban sok napsütésre számíthatunk, időnként fátyol- és gomolyfelhőkkel. A szél helyenként megélénkülhet. Kellemes nyári idő várható, a csúcshőmérséklet általában 27 fok körül alakul.

Vasárnap

Több órán át süthet a nap, miközben a délutáni időszakban erőteljesebb gomolyfelhő-képződés indulhat. Csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet tovább emelkedik, délutánra 24 és 30 fok közé melegszik a levegő, áll a koponyeg.hu előrejelzésében.

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