Időjárás: hihetetlen hőfokokkal robban be a nyár!

Pénteken és a hétvégén kellemes nyári időjárásra lehet számítani.

Az időjárás-előrejelzés kellemes hőmérsékletet ígér Fotó: Pexels (illusztráció)

Csak néhány felhő zavarja meg a napsütést

Pénteken még nem lesz teljesen zavartalan az időjárás, ugyanis nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Záporokra főként a Dunántúlon lehet számítani, miközben az északnyugati szél továbbra is élénk marad. A délutáni órákban 20 és 27 fok közötti hőmérsékletek várhatók.

Szombaton azonban már sokkal barátságosabb arcát mutatja az időjárás. A hajnali záporok elvonulása után hosszabb napos időszakok ígérkeznek, amelyeket csak fátyol- és gomolyfelhők zavarhatnak meg. A légmozgás helyenként még élénk lehet, de összességében kellemes, igazi nyárias idő várható, a csúcshőmérséklet elérheti a 27 fokot.

Vasárnap tovább fokozódik a meleg. A többórás napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére sok helyen kifejezetten nyárias idő várható, délután már 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők – írja a köpönyeg.hu.