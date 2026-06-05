RETRO RÁDIÓ

Időjárás: hihetetlen hőfokokkal robban be a nyár!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Lassú felmelegedés következik be a következő napokban. Ilyen időjárás vár ránk a hétvégén.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.05. 06:30
időjárás hőmérséklet nyár

Pénteken és a hétvégén kellemes nyári időjárásra lehet számítani.

Csak néhány felhő zavarja meg a napos időjárást
Az időjárás-előrejelzés kellemes hőmérsékletet ígér Fotó: Pexels (illusztráció)

Csak néhány felhő zavarja meg a napsütést

Pénteken még nem lesz teljesen zavartalan az időjárás, ugyanis nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Záporokra főként a Dunántúlon lehet számítani, miközben az északnyugati szél továbbra is élénk marad. A délutáni órákban 20 és 27 fok közötti hőmérsékletek várhatók.

Szombaton azonban már sokkal barátságosabb arcát mutatja az időjárás. A hajnali záporok elvonulása után hosszabb napos időszakok ígérkeznek, amelyeket csak fátyol- és gomolyfelhők zavarhatnak meg. A légmozgás helyenként még élénk lehet, de összességében kellemes, igazi nyárias idő várható, a csúcshőmérséklet elérheti a 27 fokot.

Vasárnap tovább fokozódik a meleg. A többórás napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ennek ellenére sok helyen kifejezetten nyárias idő várható, délután már 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők – írja a köpönyeg.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu