RETRO RÁDIÓ

Időjárás: megerősödik a szél, fátyol és gomolyfelhők takarják el a napot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Lesz részünk jó és rossz időben is egyaránt. Ilyen időjárás várható a következő napokban.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.03. 06:30
következő nap zápor időjárás

A következő napok időjárása fordulatosnak ígérkezik. A Köpönyeg oldala számolt be arról, mi fog pontosan ránk várni. 

szél, eső, vihar, felhő, időjárás
 Ilyen időjárás várható a következő napokban. / Fotó: Freepik - illusztráció

 Ilyen időjárás várható a következő napokban:

Szerda: Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és eleinte a Dunántúlon, később máshol is egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik. 20 és 27 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Csütörtök: Nyugaton a ragyogó napsütést csak fátyolfelhők zavarják, míg keleten még gomolyfelhős lesz az ég, és itt eleinte záporok is lehetnek még. 26 fok köré melegszik a levegő.

Péntek: Egyre vastagabb fátyolfelhőzet valószínű a többórás napsütés mellett. Csak estétől jelennek meg záporok az északnyugati tájakon. 24 és 30 fok között alakul a csúcsérték.

Szombat: A sok napsütést gomolyfelhők zavarják, de csak néhol fordul elő csapadék. 25 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. A délnyugati szél megélénkül.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu