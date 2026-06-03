Időjárás: megerősödik a szél, fátyol és gomolyfelhők takarják el a napot
Lesz részünk jó és rossz időben is egyaránt. Ilyen időjárás várható a következő napokban.
A következő napok időjárása fordulatosnak ígérkezik. A Köpönyeg oldala számolt be arról, mi fog pontosan ránk várni.
Ilyen időjárás várható a következő napokban:
Szerda: Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és eleinte a Dunántúlon, később máshol is egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik. 20 és 27 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Csütörtök: Nyugaton a ragyogó napsütést csak fátyolfelhők zavarják, míg keleten még gomolyfelhős lesz az ég, és itt eleinte záporok is lehetnek még. 26 fok köré melegszik a levegő.
Péntek: Egyre vastagabb fátyolfelhőzet valószínű a többórás napsütés mellett. Csak estétől jelennek meg záporok az északnyugati tájakon. 24 és 30 fok között alakul a csúcsérték.
Szombat: A sok napsütést gomolyfelhők zavarják, de csak néhol fordul elő csapadék. 25 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. A délnyugati szél megélénkül.
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