Időjárás: megerősödik a szél, fátyol és gomolyfelhők takarják el a napot

A következő napok időjárása fordulatosnak ígérkezik. A Köpönyeg oldala számolt be arról, mi fog pontosan ránk várni.

Ilyen időjárás várható a következő napokban. / Fotó: Freepik - illusztráció

Ilyen időjárás várható a következő napokban:

Szerda: Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és eleinte a Dunántúlon, később máshol is egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik. 20 és 27 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Csütörtök: Nyugaton a ragyogó napsütést csak fátyolfelhők zavarják, míg keleten még gomolyfelhős lesz az ég, és itt eleinte záporok is lehetnek még. 26 fok köré melegszik a levegő.

Péntek: Egyre vastagabb fátyolfelhőzet valószínű a többórás napsütés mellett. Csak estétől jelennek meg záporok az északnyugati tájakon. 24 és 30 fok között alakul a csúcsérték.

Szombat: A sok napsütést gomolyfelhők zavarják, de csak néhol fordul elő csapadék. 25 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. A délnyugati szél megélénkül.