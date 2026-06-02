Előkerülhetnek a napszemüvegek - Napos időjárásra számíthatunk ma

A pára- és ködfoltok feloszlanak, valamint keleten is mindenütt csökken a felhőzet. Napos időjárás várható gomoly-, a Nyugat-Dunántúlon fátyolfelhőkkel. Nagyrészt száraz időre számíthatunk, de keleten néhol záporeső, egy-egy zivatar is előfordulhat. Helyenként megélénkülhet a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, írja a met.hu.

Kevesebb esőt tartogat a mai időjárás

Fokozatosan szakadozik a felhőzet, így országszerte hosszabb napos időszakok várhatók. Délután már főként a keleti országrészben fordulhat elő egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 25 fok körüli nyárias meleg valószínű, áll a koponyeg előrejelzésében.