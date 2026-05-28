RETRO RÁDIÓ

Hatalmas balesetek sorozata következett be a reggeli órákban

Több baleset is történt a magyar utakon.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.28. 07:20
hivatásos tűzoltók baleset tűzoltók

Szalagkorlátnak ütközött egy autó M44-esen

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó Kunszentmárton térségében, az M44-es autóút 57-es kilométerénél, a Békéscsaba felé vezető oldalon. A kunszentmártoni hivatásos tűzoltók érkeztek ki a helyszínre. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.

Kisteherautó és személygépkocsi ütközött Cibakháza külterületén

Egy személygépkocsi és egy kisteherautó karambolozott Cibakháza külterületén, a Földvári úton, azaz a 4633-as út 11-es és 12-es kilométere közötti szakaszán. A tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Baleset történt Siófokon

Táblának ütközött egy gépkocsi Siófokon, 65-ös főút 82-es kilométerének a közelében, a körfogalomnál. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani.





 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu