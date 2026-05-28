Hatalmas balesetek sorozata következett be a reggeli órákban

Szalagkorlátnak ütközött egy autó M44-esen

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó Kunszentmárton térségében, az M44-es autóút 57-es kilométerénél, a Békéscsaba felé vezető oldalon. A kunszentmártoni hivatásos tűzoltók érkeztek ki a helyszínre. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.

Kisteherautó és személygépkocsi ütközött Cibakháza külterületén

Egy személygépkocsi és egy kisteherautó karambolozott Cibakháza külterületén, a Földvári úton, azaz a 4633-as út 11-es és 12-es kilométere közötti szakaszán. A tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Baleset történt Siófokon

Táblának ütközött egy gépkocsi Siófokon, 65-ös főút 82-es kilométerének a közelében, a körfogalomnál. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani.









