Veszélyes TikTok-trend terjed a gyerekek között – Majdnem megvakult egy 11 éves kislány

Majdnem megvakult egy 11 éves brit kislány, miután a közösségi médiában látott TikTok-trendet kipróbálta otthon. A Tescóban vásárolt squishy (stresszoldó) játékot mikróba tette, az azonban felrobbant, és a forró, ragacsos anyag ráfröccsent az arcára.

TikTok-trend miatt sérült meg súlyosan egy 11 éves lány

A skóciai édesanya most arra figyelmezteti a szülőket, hogy figyeljenek oda a közösségi médiában terjedő veszélyes trendekre, miután 11 éves lánya súlyosan megsérült az internetes kihívás miatt. A 35 éves Gina Rowe éppen családjával vacsorázott, amikor sikoltozást hallott a konyhából. Amikor odaszaladt, lánya, Scarlet a mosogatónál állt, miközben a csillámos, ragacsos anyag beborította az arcát.

Az anya nem sokkal korábban vásárolt neki egy háromdarabos stresszoldó játékcsomagot, és először azt hitte, az egyik játék egyszerűen kidurrant. Később azonban kiderült, hogy Scarlet a mikróba tette a játékot, mert az interneten olyan videókat látott, amelyekben a gyerekek felmelegítették ezeket a puha, zselés stresszjátékokat, hogy még puhábbak legyenek.

Az azonban felrobbant, és a forró, olvadt anyag ráfröccsent a lány bal szemére és arcára.

Azt kiabálta, hogy »éget, éget«

– mesélte az anya.

Látását is elveszthette volna

A kislányt kórházba vitték, ahol ellátták égési sérüléseit. Az orvosok szerint elképzelhető, hogy később bőrátültetésre is szüksége lesz. Az anya szerint Scarlet akár a látását is elveszíthette volna.

Nem is tudtam, hogy ilyen trend egyáltalán létezik. Azt hittem, a gyerekeim nem csinálnának ilyesmit. Egy pillanat alatt megtörtént a baj

– mondta.

Az eset után a játék gyártója közölte, hogy a jövőben „Ne melegítse!” figyelmeztetést helyeznek el a csomagoláson.

A Tesco is reagált az esetre, hangsúlyozva, hogy az ilyen játékokat soha nem szabad mikróba tenni, és a szülőknek mindig érdemes elolvasniuk a biztonsági figyelmeztetéseket.*

