9 év után veszítette el társát az Ázsia Expressz sztárja: még a végrendeletében is szerepel

Az Ázsia Expressz Dulin Mettája két nappal ezelőtt a közösségi oldalán osztotta meg, hogy imádott macskája, Ahmanet elhunyt. A hófehér kisállat 9 évig volt az influenszer társa a mindennapokban, és annyira fontossá vált számára, hogy arra is gondolt, mi lesz vele, ha esetleg történne vele valami. Dulin Metta végrendeletében így külön részt szentelt annak, hogy ki gondoskodjon a cicáról, váratlan tragédia esetén. Erről korábban a Borsnak mesélt, ami sokakat megosztott, pedig nem ő az egyetlen sztár, aki ennyire közel állt a kisállatához. Mutatjuk a többieket!

Az Ázsia Expressz 2025-ös évadának sztárja, Dulin Metta a cicáját gyászolja (Fotó: Instagram)

Dudás Miki az Ázsia Expressz Mettájához hasonlóan imádta kedvencét

Bár egy kisállat elvesztése is szörnyű, de fordítva mindez még szívszorítóbb. Dudás Miki halála előtti utolsó napjait a kutyájával kettesben töltötte, így érthető, hogy a Baba nevű tacskó egy pillanatra sem hagyta magára gazdáját, amíg rá nem találtak a lakásán. Ráadásul Dudás Miki családja olyan nagy becsben tartotta az ebet, hogy az olimpikon halála előtt még rendőrségi ügybe is keveredett miatta. Ugyanis korábban egy szomszédjával azért került összetűzésbe, mert az csúnyán belerúgott a kis négylábúba, a családapa pedig olyan dühös lett, hogy bosszúból kiszúrta a férfi autójának kerekét, aki fel is jelentette. Így Dudás Miki garázdaság miatt felelt volna a bíróságon, de a borzasztó tragédia közbeszólt.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett kutyusa volt a sportoló mellett az utolsó pillanatokban (Fotó: Mediaworks)

Molnár Anikó nem csak a négylábúakat gyászolja

Bár sokan azt hihetnék, hogy ennyire közel csak a négylábúakhoz lehet kerülni, nagyobbat nem tévedhetnének. Molnár Anikó kutyái és macskái mellett halakat is tartott, amik közül a kedvence, Fátyolka fél évvel ezelőtt múlt ki. A valóságshow-sztár sokáig nehéz szívvel gondolt a kis uszonyosra, amit sajnos annak következtében veszített el, hogy édesanyja véletlenül túletette. Ráadásul nem sokkal később kiskutyájától, Lilikétől is végső búcsút kellett vennie, ami szintén nagyon megviselte.

Sápi Vivien a tollas barátjától búcsúzott

Akárcsak az egykori Nagy Ő, úgy Sápi Vivien is egy igen meghökkentő gyászoló poszttal jelentkezett ősszel. Az influenszer társa 10 éven át egy Kuku nevű papagáj volt, ami hirtelen, egyik pillanatról a másikra került szörnyű állapotba. Vivi pedig természetesen mindent megtett a madárka megmentéséért, de hiába rohant vele az állatorvoshoz még aznap este, a javulás csak hiú remény volt, ugyanis másnapra megtörtént a tragédia. Az egykori légiutas-kísérő pedig ezután sokáig úgy érezte, teljesen megállt körülötte az élet. És ugyan mára szerencsére jobban van, bizonyára örökké a szívében hordozza majd tollas kedvencének emlékét, akárcsak Metta a cicájáét.